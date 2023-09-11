В ДУМК высказались по поводу ношения мусульманских платков в школах

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало заявление по вопросу ношения девочками в школах покрывающего голову платка, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт управления.

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В начале сообщения говорится, что воспитание верующего, образованного поколения – главная цель каждого родителя.

«Согласно шариату, мусульманская девушка, достигшая полового созревания, должна носить платок. Как и в случае с образованием, это – долг. Мусульманская община должна это понимать.

Каждый год в преддверии нового учебного года в обществе высказываются различные мнения относительно того, ходить ли ученицам в школу в платках. Этот вопрос не оставил равнодушными и сотрудников муфтията.

ДУМК в рамках своей компетенции дало соответствующие рекомендации уполномоченным госорганам по данному вопросу», – написали в управлении.

Там же выразили надежду в том, что это мнение будет учтено при принятии решения.