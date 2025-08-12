По принципу единой образовательной среды

Образование
357
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В новом учебном году примет первых учеников школа № 53, строящаяся в Уральске в рамках национального проекта. Это учебное заведение возведено в поселке Зачаганск, наиболее активно застраиваемой в последние годы территории областного центра. Работы по внутренней отделке и благо­устройству прилегающего участка здесь подходят к завершению. Образовательное учреждение рассчитано на 600 ученичес­ких мест. За парты комфортной школы сядут в том числе и дети, проживающие в садовом товариществе «Зачаганский».

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего в рамках национального проекта «Келешек мектептері» в Западно-Казахстанской области планируется построить 9 комфорт­ных школ на 8 100 ученических мест. Три из них сданы в прошлом учебном году. До 30 августа в районе Байтерек будут также введены в эксплуатацию школа на 1 200 мест в селе Достык и школа на 600 мест в селе Байконыс. В октябре в Бурлинском районе завершится строительство двух школ по 300 мест каждая в селе Пугачево и в городе Аксае. Еще одна школа на 900 мест будет сдана в административном цент­ре Бурлинского района до конца года. Все они оснащаются по единым образовательным стандартам. В них предусмотрены современные мультимедийные классы, лаборатории, библиотечно-информа­ционные центры.

В целом в текущем году для ликвидации трехсменного обучения и аварийных школ в регионе предусмотрено начало строительства 15 школ. В частности, за счет средств компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» в 8 райо­нах возведут 8 малокомплектных школ. Одна из них, в селе Коныс Казталовского района, распахнет свои двери для сельской детворы уже 1 сентября. По остальным – строительно-монтажные работы намерены начать в октябре. Также школа на 400 мест строится в Уральске на месте аварийной за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования.

#уральск #Образование #Комфортная школа #Келешек мектептері

