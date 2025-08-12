По принципу единой образовательной среды
В новом учебном году примет первых учеников школа № 53, строящаяся в Уральске в рамках национального проекта. Это учебное заведение возведено в поселке Зачаганск, наиболее активно застраиваемой в последние годы территории областного центра. Работы по внутренней отделке и благоустройству прилегающего участка здесь подходят к завершению. Образовательное учреждение рассчитано на 600 ученических мест. За парты комфортной школы сядут в том числе и дети, проживающие в садовом товариществе «Зачаганский».