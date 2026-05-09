По следам легендарной Панфиловской дивизии

Экспозиция выходит за рамки привычного мемориального формата. Ее фундаментом стали уникальные, ранее не публиковавшиеся материалы, которые позволяют увидеть войну не только через призму сухих цифр, но и через личные судьбы тех, кто стоял насмерть у ворот Москвы.

Особый интерес у первых посетителей и исследователей вызвали «жемчужины» коллекции – редкая совместная фотография двух легендарных сынов казахского народа – Бауыржана Момышулы и Малика Габдуллина. Личные дела этих героев, представленные в витринах, дополняют их образы важными биогра­фическими деталями, превращая хрестоматийных персонажей учебников в живых людей, выбравших путь служения Родине.

Культурный пласт военной эпохи отражен в необычном артефакте – оригинальном сценарии 1942 года, подготовленном на Алма-Атинской киностудии. Этот документ свидетельствует о том, как оперативно и с какой самоотдачей деятели искусства стремились запечатлеть подвиг панфиловцев в киноленте буквально по горячим следам событий. Рядом со сценарием соседствуют пожелтевшие номера газеты «За Родину».

Масштаб экспозиции значительно расширился благодаря сотрудничеству с Государственным военно-историческим музеем Вооруженных сил РК. Из фондов музея в Архив Президента на время работы выставки были переданы личные вещи и документы Ивана Панфилова, а также военные отчеты Бауыржана Момышулы.

Карта боевого пути дивизии, на которой отмечены рубежи обороны под Москвой, наглядно демонстрирует стратегическую сложность задач, стоявших перед бойцами из Казахстана и Кыргызстана. Эти материалы подчеркивают познавательную глубину выставки, превращая ее в полноценное научное исследование.

Церемония открытия собрала представителей оборонного ведомства, историков и, что особенно символично, будущих защитников Отечества. Среди приглашенных почетное место заняли кадеты Военного колледжа имени С. Нурмагамбетова и учащиеся школы-лицея № 53 имени Б. Момышулы.

Кульминацией мероприятия стала передача руководителям этих учебных заведений бесценного подарка – копии архивной рукописи сборника «8-я гвардейская дивизия». Этот труд, подготовленный Институтом истории партии в 1942 году, станет для современных школьников и кадетов прямым источником знаний о героизме их предков.

Директор Архива Президента РК Алия Мустафина акцентировала внимание на том, что архивный документ – это самый надежный щит против искажения истории.

– Наша выставка приурочена к знаковой дате – 85-летию со дня формирования легендарной Панфиловской дивизии. Сегодняшнее мероприятие направлено на то, чтобы не просто увековечить память о солдатах Победы, но и заложить прочный фундамент патриотического сознания у нынешней молодежи. Архивные фонды – это живая память, которая должна работать на будущее, – отметила она.

Выставка «Ұлы ерлік жолы» стала ярким напоминанием о том, что путь героя начинается с верности долгу, а история великого подвига продолжается в бережном отношении к каждому документу той великой и трудной эпохи.