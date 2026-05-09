По следам легендарной Панфиловской дивизии

День Победы
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В преддверии Дня Победы в ­Архиве Президента РК состоялось открытие историко-документальной выставки «Ұлы ерлік жолы», которая предлагает по-новому взглянуть на боевой путь легендарной 316-й стрелковой (впоследствии 8-й гвардейской) дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова.

фото предоставлено Архивом Президента РК

Экспозиция выходит за рамки привычного мемориального формата. Ее фундаментом стали уникальные, ранее не публиковавшиеся материалы, которые позволяют увидеть войну не только через призму сухих цифр, но и через личные судьбы тех, кто стоял насмерть у ворот Москвы.

Особый интерес у первых посетителей и исследователей вызвали «жемчужины» коллекции – редкая совместная фотография двух легендарных сынов казахского народа – Бауыржана Момышулы и Малика Габдуллина. Личные дела этих героев, представленные в витринах, дополняют их образы важными биогра­фическими деталями, превращая хрестоматийных персонажей учебников в живых людей, выбравших путь служения Родине.

Культурный пласт военной эпохи отражен в необычном артефакте – оригинальном сценарии 1942 года, подготовленном на Алма-Атинской киностудии. Этот документ свидетельствует о том, как оперативно и с какой самоотдачей деятели искусства стремились запечатлеть подвиг панфиловцев в киноленте буквально по горячим следам событий. Рядом со сценарием соседствуют пожелтевшие номера газеты «За Родину».

Масштаб экспозиции значительно расширился благодаря сотрудничеству с Государственным военно-историческим музеем Вооруженных сил РК. Из фондов музея в Архив Президента на время работы выставки были переданы личные вещи и документы Ивана Панфилова, а также военные отчеты Бауыржана Момышулы.

Карта боевого пути дивизии, на которой отмечены рубежи обороны под Москвой, наглядно демонстрирует стратегическую сложность задач, стоявших перед бойцами из Казахстана и Кыргызстана. Эти материалы подчеркивают познавательную глубину выставки, превращая ее в полноценное научное исследование.

Церемония открытия собрала представителей оборонного ведомства, историков и, что особенно символично, будущих защитников Отечества. Среди приглашенных почетное место заняли кадеты Военного колледжа имени С. Нурмагамбетова и учащиеся школы-лицея № 53 имени Б. Момышулы.

Кульминацией мероприятия стала передача руководителям этих учебных заведений бесценного подарка – копии архивной рукописи сборника «8-я гвардейская дивизия». Этот труд, подготовленный Институтом истории партии в 1942 году, станет для современных школьников и кадетов прямым источником знаний о героизме их предков.

Директор Архива Президента РК Алия Мустафина акцентировала внимание на том, что архивный документ – это самый надежный щит против искажения истории.

– Наша выставка приурочена к знаковой дате – 85-летию со дня формирования легендарной Панфиловской дивизии. Сегодняшнее мероприятие направлено на то, чтобы не просто увековечить память о солдатах Победы, но и заложить прочный фундамент патриотического сознания у нынешней молодежи. Архивные фонды – это живая память, которая должна работать на будущее, – отметила она.

Выставка «Ұлы ерлік жолы» стала ярким напоминанием о том, что путь героя начинается с верности долгу, а история великого подвига продолжается в бережном отношении к каждому документу той великой и трудной эпохи.

