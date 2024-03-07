По стопам Камшат Доненбаевой

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Валентина Мелехова

Девушка из Рудного освоила совершенно не женскую профессию – оператор карьерного самосвала.

 

фото Любови Бабашевой

Вы когда-нибудь видели девушку, сумевшую «укротить» крупногабаритный самосвал? Для сотрудников рудненского предприятия АО «Качары Руда» это стало обыденным делом. Год назад в их сугубо мужском коллективе впервые появилась женщина. Любовь Бабашева всего за несколько месяцев освоила правила управления 220-тонной махиной и уверена, что нашла профессию по зову сердца и души.

– Меня всегда тянуло к транс­порту. В детстве интересовалась велосипедами, мотоциклами, затем автомобилями. Даже не могу сказать, откуда это все. К примеру, мой отец никогда не водил авто, а мне это очень нравится, – признается Любовь Бабашева. – Моя первая работа, связанная с автомобилем, – водитель такси, она и привела меня к нынешней профессии. Однаж­ды моим пассажиром оказался начальник автотранспортного цеха «Качары Руда» Максат Каламбаев. Он оценил мое вождение и предложил попробовать себя водителем грузового авто. Я согласилась. Сначала работала на «Ниве Шевроле». Выезжала с маркшрейдерами и геотехниками в карьер, где стала присмат­риваться к большой технике, которая меня очень заинтересовала. И я решила двигаться дальше. Прошла курс обучения на карьерном самосвале Hitachi-EH4000. В данный момент проходит стажировка на газоне, а уже совсем скоро начнется практика.

Управлять автомобилем для Любови Бабашевой не просто работа, а любимое дело. И за пределами карьера она всегда за рулем. В общей сложности ее водительский стаж составляет восемь лет. А история ее вождения началась за рулем Lada Priora. Это был ее первый личный автомобиль. Сейчас, правда, девушка «без колес», но только временно. В перспективе Любовь Бабашева намеревается прикупить нового «железного коня», но непременно из салона.

– Когда говорят, что девушка и руль – несовместимые вещи, могу с легкостью оспорить этот миф. Не обязательно быть мужчиной, чтобы хорошо управлять автомобилем. Главное – это знание правил дорожного движения, их соблюдение и аккуратность. Думаю, что именно за эти мои качества начальник автотранспортного цеха и приметил меня, – говорит Любовь Бабашева.

В мужском коллективе она чувствует себя, как рыба в воде, ведь сотрудники компании уважительно относятся к даме, сумевшей «покорить» грузовой автомобиль. И, между прочим, идея с девушкой за рулем самосва­ла так восхитила руководство компании, что там решились на эксперимент – собрать чисто женский экипаж. Ожидается, что девушки к технике будут относиться с присущими им ответственнос­тью и аккуратностью.

Ну а что касается нашей герои­ни, то ее смело можно назвать продолжателем традиций: напомним, что первая женщина-трактористка в Казахстане Камшат Доненбаева была уроженкой Костанайской области.

#женщины #профессия #8 марта #оператор карьерного самосвала #Любовь Бабашева

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