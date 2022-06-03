Общество
По всему Казахстану пройдут мероприятия в честь 30-летия госсимволов
Асель Муканова

Моя гордость

В рамках празднования 30-летия государственных символов по всей стране будет организовано более 180 мероприятий.

Юбилейные мероприятия по случаю празднования Дня государственных символов по поручению Президента должны быть организованы на высоком уровне, подчеркнул на брифинге в СЦК вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов. Подготовлены единый логотип и специальные видеоролики, которые размещены на официальных сайтах государственных органов и в социальных сетях, чтобы популяризировать ценнос­ти государственных символов среди населения.

– Одним из особо важных событий в нашей новой истории является установление Дня государственных символов Респуб­лики Казахстан. 4 июня 1992 года были подписаны законы о флаге, гербе и музыкальной редакции государственного гимна. Сегодня у нас есть гимн и герб, символизирующие исторический путь нашего народа, традиции и обычаи нашей нации, есть небесно-голубой флаг. Важно, чтобы они использовались в соответствии со стандартами, – сказал вице-министр.

Главной целью популяризации государственных символов является продвижение идеи казахстанского патриотизма, формирование чувства гордос­ти граждан за социально-экономические достижения страны и воспитание у подрастающего поколения уважения к символам независимости.

В столице вчера состоялась республиканская научно-прак­тическая конференция, посвященная 30-летию государственных символов. На 4 июня запланированы церемония поднятия Государственного флага на самом высоком флагштоке в этномемориальном парке «Атамекен», флешмоб по одномоментному исполнению гимна по всей республике, проведение Республиканского форума патриотов и авто-­мотопарада.

Директор РГУ «Центр геральдических исследований» Комитета по управлению архивов и документацией Министерства культуры и спорта РК Асылбек Баяжума в свою очередь сообщил о том, что на форуме патриотов будет презентована первая книга из серии «Казахская геральдика».

– В дальнейшем мы разделимся на различные направления: религиозная геральдика, военная геральдика. В каждом казахском роду, племени, ханстве, во всем государстве использовались символы. Мы хотим, чтобы эти символы «заговорили», рассказали о нашей истории. На сегодняшний день в сфере геральдики начат ряд масштабных работ, – подчерк­нул он.

Свой план мероприятий к юбилею государственных символов утвержден в Северо-­Казахстанской области. Как рассказал заместитель акима СКО Гани Ныгметов, республиканская конференция «Мемлекеттік рәміздер – елдіктің белгісі» посвящена 90-летию автора Государственного герба Шота-Амана Уалиханова. Будет презентован семитомник, посвященный творческому ­наследию мэтра.

В Петропавловске также пройдет автопробег, в общест­венном транспорте молодежь запланировала акцию по раздаче флажков, этнокультурные объединения проведут викторины. В рамках республиканской акции «Туымыз – төріміз» на фасадах многоэтажных домов и торговых центров установят флаги.

В Байконыре сегодня состоится патриотический парад «Мой флаг – моя Родина». А в рамках V фестиваля «Дружба народов» распахнет свои двери этноаул в национальном стиле.

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