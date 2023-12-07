По "женщине с грудничком в ИВС" в Атырау дала разъяснение полиция

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В департаменте полиции Атырауской области сделали заявление по нахождению в ИВС женщины с младенцем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Фото: Kazpravda.kz

Ранее в Telegram-канале EGOV.PRESS появилась информация, что «полицейские из города Атырау экстренно посадили в ИВС женщину вместе с 6-месячным ребенком за то, что она взяла в долг у одного человека деньги и вовремя не вернула».

Как оказалось, 33-летнюю жительницу Атырау на самом деле подозревают в особо крупном мошенничестве. Женщина нанесла нескольким людям почти 15 млн тенге ущерба под предлогом преумножения денег.

Ее арестовали по статье 128 УПК РК. Кроме того, при поддержке прокуратуры в межрайонный следственный суд было подано ходатайство о назначении меры пресечения.

«Информация пользователей социальной сети о том, что гражданку незаконно задержали сотрудники полиции, не соответствует действительности. Полицейские действовали в рамках закона.

После того, как родственники подозреваемой привезли ей грудного младенца в управление, согласно приказу министерства от 5 февраля 2018 года №95, ребенок до 3 лет был передан матери в соответствии с необходимостью», – пояснили в ДП.

6 декабря подозреваемую освободили из изолятора временного содержания и по решению следственного суда поместили под домашний арест на 2 месяца.

 

#задержание #полиция #мошенничество #Атырау #Атырауская область

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