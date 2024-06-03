Победителей ежегодного арт-экофестиваля «AlALA» наградили в Астане

Экология, Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Участников отбирали как из городов, так и из поселков Казахстана

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В столичном Дворце мира и согласия состоялось торжественное открытие ежегодного арт-экофестиваля «AlALA» с участием вице-министра культуры и информации РК Евгения Кочетова, сообщает Kazpravda.kz

В преддверии фестиваля, направленного на поиск и поддержку лучших детских и молодежных творческих инициатив на тему экологии, прошел республиканский конкурс среди школьников 8, 9 и 10 классов. В нем приняли участие более 250 подростков из всех регионов Казахстана. В финал прошли лучшие 36 конкурсантов.

В разных категориях (визуальное искусство, перфоманс, видеомейкинг, декоративно-прикладное искусство, музыка и поэзия, арт перфоманс) были определены 6 победителей. Их наградили крупными денежными призами, грамотами и благодарственными письмами.

1.    Категория «Órnekte» - Айболат Нұрыллаев, г. Кызылорда;
2.    Категория «Árle» - Нұржігіт Науханбаев, Кызылординская область, Кармакшинский район;
3.    Категория «Beinele» - Анеля Сатыбалдиева, г. Астана;
4.    Категория «Qara» - Регина Землиханова, г. Алматы;
5.    Категория «Sezin» - Аяна Рахимжанова, Актюбинская область, Мартукский район;
6.    Категория «Sóıle» - Арман Латыпаев, область Жетысу, г. Жаркент.

В качестве жюри конкурса участие приняли:

Асия Оспанова – казахстанская поэтесса, аранжировщица и певица;

Данагуль Толепбай – галеристка, основательница галереи высокого искусства «Pygmalion». Активно занимается популяризацией искусства среди молодежи и продвигает молодых казахстанских художников в мире искусства;

Айгерим Капар – художница, арт-куратор, основатель платформы современного искусства Artcom. Курирует художественные и исследовательские проекты;

Нариман Абильшаиков – управляющий директор благотворительного фонда «Халык». Кандидат экономических наук, доцент, MBA. Лауреат государственной молодежной премии «Дарын»;

Майра Измайлова – арт-ивент продюсер, директор креативного агентства FUNK. Альтернативный драйвер креативных индустрий в Казахстане;

Елдос Абаканов – заместитель председателя правления Национального института развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

Макпал Жумабай - генеральный директор Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова. Медиа и арт менеджер, поэтесса, автор песен, основательница креативного пространства OzgeEpic creative hub.

Арт-экофестиваль «AlALA» проходил в течение 3 дней и был открыт для всех желающих ознакомиться с уникальной инсталляцией «5 элемент».

Также, в рамках фестиваля прошли мастер-классы для детей по живописи, созданию арт объектов с помощью макулатуры, по финансовой грамотности и войлоковалянию.

С театральным перфомансом выступил известный танцевальный коллектив «JOLDA». Специально к фестивалю они подготовили постановку на экологическую тематику. Выступали в этно-костюмах под этно-музыку.

Организаторы арт-экофестиваля «AlALA»: Министерство культуры и информации РК и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

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