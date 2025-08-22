Победителей конкурса «Конституция в творчестве детей» наградили в Астане

24

Всего было представлено 169 работ из разных регионов Казахстана

Фото: пресс-служба КС РК

В Конституционном Суде состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Конституция в творчестве детей», приуроченного к 30-летию Основного Закона РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КС РК

В мероприятии, организованном Конституционным Судом совместно с Министерством просвещения при поддержке представительства ЮНИСЕФ в Казахстане приняли участие председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова, глава представительства ЮНИСЕФ в Казахстане Рашед Мустафа Сарвар, а также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева и представитель уполномоченного по правам человека по г.Астана Баян Жалмаганбетова.

В конкурсе, который проходил с 5 по 25 мая, приняли участие дети в возрасте от 12 до 15 лет. Наибольшую активность проявили школьники из Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской областей, а также из Астаны. Работы поступили и из Алматы, Шымкента, Атырау, Жетысу, Туркестанской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областей. 

Творчество участников объединили три ключевые темы – «Конституция на защите прав детей», «Защищенный цифровой мир» и «Конституция и творчество». В рисунках дети показали, что Основной закон для них – это не просто документ, а символ защиты детства и будущего.

Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова подчеркнула, что конкурс стал площадкой для откровенного разговора детей о правах и справедливости: «Ребята выразили в своих работах искреннее отношение к правам человека, мечты о будущем страны, стремление к справедливости и добру. Но, говоря о правах, мы всегда должны помнить и об обязанностях. Именно баланс прав и обязанностей формирует ответственное общество».

Глава представительства ЮНИСЕФ в Казахстане Доктор Рашед Мустафа Сарвар отметил важность инициативы: «Для ЮНИСЕФ особенно ценно поддерживать проекты, которые позволяют детям не только раскрывать свои таланты, но и больше узнавать о своих правах».

По итогам конкурсной комиссии победителями стали Спандияр Арайлым (15 лет, Алматы), Бабенко Анастасия (14 лет, Костанай) и Мухамеджан Айша (12 лет, Кызылорда). Еще 27 юных авторов получили благодарственные письма от организаторов. Победителям вручили дипломы и памятные подарки. Кроме того, ребята побывали на экскурсиях в Конституционном Суде, Парламенте, Министерстве просвещения, офисе ЮНИСЕФ и Архиве Президента.

Для детей участие в конкурсе стало не только праздником, но и важным опытом. «Мы очень рады, что наши работы увидели взрослые, и через них мы смогли рассказать, что для нас значит Конституция», поделились победители. По их словам, конкурс вдохновил их мечтать о будущем, стремиться к новым вершинам и готовиться к роли активных граждан страны.

