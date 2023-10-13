Победителей конкурса "Жергілікті бастамалар" наградили в Астане

Видеоролики, которые участвовали в конкурсе, должны были быть направленными на решение социальных проблем.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столице определили обладателей грантов и победителей видео-конкурса социальных проектов «Жергілікті бастамалар», который проводился в рамках XI Гражданского форума, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Церемония награждения прошла на площадке XI Гражданского форума, в котором приняли участие неправительственные организации столицы и регионов, общественные деятели, члены волонтерских сообществ и представители акимата города.

Отмечается, что видеоролики, которые участвовали в конкурсе, должны были быть информативными и направленными на решение социальных проблем различных групп населения.

Так, победителями стали:

ОФ «Семей ЯП»;

ОФ «Нұр әлем Казақстан»;

ОФ «Общественный фонд реабилитационных технологий и концепций»;

ОФ «Best For Kids»;

ОФ «Мама про»;

ОФ «Мир равных возможностей»;

ОО «Молодежное движение корейцев Казахстана»;

ОО «Кара Шанырак»;

ОФ «Strong mother NS»;

Общественное объединение больных-инвалидов с рассеянным склерозом.

Из 20 отобранных работ 10 удостоились сертификатов на сумму 500 тысяч тенге, авторы остальных получили памятные подарки.