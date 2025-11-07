В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Үркер – 2025», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Среди победителей представители республиканской газеты «Казахстанская правда» - Илья Пащенко и Игорь Бургандинов.

Премия присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио- и интернет-журналистики и направлена на развитие мультимедийной журналистики в регионах, повышение престижа профессии, а также утверждение профессиональных стандартов и критериев в медиа.

В этом году на соискание премии поступило более 400 заявок. В шорт-лист вошли 44 номинанта. Работы были представлены в 11 номинациях, среди которых - «Лучший журналист года», «Лучший репортаж», «Лучший новостной сайт» и другие.

Победителям вручены памятные статуэтки и денежные призы в размере 1 000 000 тенге. Кроме того, вручены специальные призы Национальной премии «Үркер – 2025».

Ими отмечены:

республиканская газета «Казахстанская правда» - в честь 105-летия издания;

- в честь 105-летия издания; информационное агентство Kazinform - в честь 105-летия;

- в честь 105-летия; интернет-издание Zakon.kz - в рамках года рабочих профессий.

Победителями Национальной премии «Үркер - 2025» стали:

Лучшая фотография года:

Игорь Бургандинов – газета «Казахстанская правда»

Лучший аналитический материал года:

Илья Пащенко – газета «Казахстанская правда»

Лучшее интервью года:

Бауыржан Карипов –информационное агентство Qaz365.kz

Лучший репортаж года:

Иван Сухоруков – сайт Tengrinews.kz

Лучший материал на социальную тему:

Тамара Вааль – сайт Vlast.kz

Лучшее журналистское расследование года:

Ергали Майра – газета «Атырау»



Лучший проект на радиостанции:

«Нысана» – радио «Шалқар»



Лучший новостной портал года:

Портал Adyrna

Лучшее региональное СМИ года:

газета «Астана ақшамы»

Лучший подкаст года:

Qstar group

Лучший YouTube канал года:

Эксперты KZ