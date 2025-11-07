В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Үркер – 2025», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
Среди победителей представители республиканской газеты «Казахстанская правда» - Илья Пащенко и Игорь Бургандинов.
Премия присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио- и интернет-журналистики и направлена на развитие мультимедийной журналистики в регионах, повышение престижа профессии, а также утверждение профессиональных стандартов и критериев в медиа.
В этом году на соискание премии поступило более 400 заявок. В шорт-лист вошли 44 номинанта. Работы были представлены в 11 номинациях, среди которых - «Лучший журналист года», «Лучший репортаж», «Лучший новостной сайт» и другие.
Победителям вручены памятные статуэтки и денежные призы в размере 1 000 000 тенге. Кроме того, вручены специальные призы Национальной премии «Үркер – 2025».
Ими отмечены:
- республиканская газета «Казахстанская правда» - в честь 105-летия издания;
- информационное агентство Kazinform - в честь 105-летия;
- интернет-издание Zakon.kz - в рамках года рабочих профессий.
Победителями Национальной премии «Үркер - 2025» стали:
Лучшая фотография года:
Игорь Бургандинов – газета «Казахстанская правда»
Лучший аналитический материал года:
Илья Пащенко – газета «Казахстанская правда»
Лучшее интервью года:
Бауыржан Карипов –информационное агентство Qaz365.kz
Лучший репортаж года:
Иван Сухоруков – сайт Tengrinews.kz
Лучший материал на социальную тему:
Тамара Вааль – сайт Vlast.kz
Лучшее журналистское расследование года:
Ергали Майра – газета «Атырау»
Лучший проект на радиостанции:
«Нысана» – радио «Шалқар»
Лучший новостной портал года:
Портал Adyrna
Лучшее региональное СМИ года:
газета «Астана ақшамы»
Лучший подкаст года:
Qstar group
Лучший YouTube канал года:
Эксперты KZ