Победителей республиканского конкурса лучших женских проектов «Ару Ана» чествовали в Астане

В мероприятии приняла участие министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МКИ

По информации ведомства, в преддверии Международного женского дня председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Аида Балаева встретилась с победительницами республиканского конкурса лучших женских проектов «Ару Ана».

Конкурс проводится с 2023 года под эгидой Национальной комиссии в целях поддержки, объединения и продвижения женщин-лидеров, реализующих лучшие идеи и социальные проекты.

Со всех регионов Казахстана на конкурс было представлено 260 проектов. 20 из них, направленные на поддержку института семьи, экономических возможностей женщин, защиту прав детей, развитие инклюзивного общества, креативных индустрий, IT, агробизнеса, а также благотворительности, признаны лучшими.

Вручив 14 победительницам конкурса статуэтки, Аида Балаева подчеркнула, что глава государства отмечает важную роль женщины в жизни общества, в воспитании будущего поколения.

Председатель Нацкомиссии выразила надежду, что проекты будут способствовать развитию Казахстана.

В министерстве добавили, что в числе лучших - проекты в сферах женского предпринимательства, развития инклюзивного общества, инноваций, креативных индустрий, семейного воспитания, благотворительные проекты.