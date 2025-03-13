Победители Азиады примут участие в чемпионате мира по шорт-треку в Китае

Спортсмены будут соревноваться на индивидуальных дистанциях 500, 1000 и 1500 метров

Фото: Минтуризма

Завтра в Пекине начнется очередной чемпионат мира по шорт-треку, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минтуризма, в этом году спортсмены будут соревноваться на индивидуальных дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Мужчины также будут участвовать в эстафете на 5000 метров, а женщины — на 3000 метров.

Кроме того, состоятся соревнования по смешанной эстафете. Соревнования, в которых участвуют лучшие спортсмены мира, проводятся с 1976 года. Презентация чемпионата состоялась в городе Шампейн (США). Пекин примет первенство континента уже в третий раз, ранее чемпионаты мира проходили в 1993 и 2005 годах.

В ведомстве отметили, что атлеты национальной сборной Казахстана по шорт-треку, тренируемые Петром Гамидовым, отправились на мировой турнир в отличной форме.

В феврале этого года на IX Зимних Азиатских играх в Харбине наши спортсмены завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали, добившись исторического результата.

После соревнований в Харбине мужская сборная Казахстана выступила на этапе Кубка мира в Италии и завоевала бронзовую медаль в эстафете на 5000 метров. В составе команды были Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Денис Никиша и Мерсаид Жаксыбаев.

Национальная сборная Казахстана по шорт-треку продемонстрировала достойные результаты в текущем сезоне и выйдет на чемпионат мира в Пекине как одна из сильнейших сборных.

Состав сборной Казахстана на чемпионат мира по шорт-треку в Пекине:

Мужчины: Абзал Ажигалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Мерсаид Джаксыбаев, Глеб Ивченко.

Женщины: Яна Хан, Зейнеп Кумархан, Ольга Тихонова, Малика Ермек, Алина Ажигалиева.