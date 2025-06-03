Победителям – медали и звания

Спорт
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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Центральном спортивном клубе Минис­терства обороны состоялся международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. В состязаниях принимали участие более 200 мастеров кожаной перчатки из одиннадцати стран – Казахстана, Армении, Азербайджана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Турк­менистана, Монголии и Ирана. Это уже 28-й турнир, проводимый в честь легендарного военачальника.

фото Юрия Беккера

Как отметил начальник ЦСК Министерства обороны Арман Абеуов, этот международный турнир является данью уважения легендарной личности – человеку, всецело посвятившему себя служению Родине и заложившему фундамент современных Вооруженных сил Казахстана под руководством Верховного Главнокомандующего. Он подчеркнул, что турнир в честь Сагадата Нурмагамбетова – это малая часть того, что можно сделать для сохранения памяти о нем.

Проведение турнира тес­но связано с военно-пат­риотическим воспитанием молодежи, на этом сконцентрировал свое внимание председатель ОО «Союз офицеров» генерал-майор Махмут Телегусов.

– При жизни Герой Советского Союза Сагадат Нурмагамбетов на состязаниях присутствовал лично, вручал кубки и медали победителям. А после его смерти турнир стал носить его имя, потому что важно передать память о герое будущим поколениям, – сказал Махмут Телегусов.

По итогам напряженных поединков в общекомандном зачете, как и ожидалось, сильнейшими стали казахстанские боксеры, представляю­щие ЦСК, на их счету две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. Другие казахстанские команды также показали неплохие результаты. По числу завоеванных медалей боксеры из Азербайджана сравнялись с ЦСК – у них две золотые и три бронзовые награды. Остальные команды увезли с собой памятные медали турнира.

#турнир #Спорт #бокс

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