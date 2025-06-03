Победителям – медали и звания
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В Центральном спортивном клубе Министерства обороны состоялся международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. В состязаниях принимали участие более 200 мастеров кожаной перчатки из одиннадцати стран – Казахстана, Армении, Азербайджана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Ирана. Это уже 28-й турнир, проводимый в честь легендарного военачальника.