Как отметил начальник ЦСК Министерства обороны Арман Абеуов, этот международный турнир является данью уважения легендарной личности – человеку, всецело посвятившему себя служению Родине и заложившему фундамент современных Вооруженных сил Казахстана под руководством Верховного Главнокомандующего. Он подчеркнул, что турнир в честь Сагадата Нурмагамбетова – это малая часть того, что можно сделать для сохранения памяти о нем.

Проведение турнира тес­но связано с военно-пат­риотическим воспитанием молодежи, на этом сконцентрировал свое внимание председатель ОО «Союз офицеров» генерал-майор Махмут Телегусов.

– При жизни Герой Советского Союза Сагадат Нурмагамбетов на состязаниях присутствовал лично, вручал кубки и медали победителям. А после его смерти турнир стал носить его имя, потому что важно передать память о герое будущим поколениям, – сказал Махмут Телегусов.

По итогам напряженных поединков в общекомандном зачете, как и ожидалось, сильнейшими стали казахстанские боксеры, представляю­щие ЦСК, на их счету две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. Другие казахстанские команды также показали неплохие результаты. По числу завоеванных медалей боксеры из Азербайджана сравнялись с ЦСК – у них две золотые и три бронзовые награды. Остальные команды увезли с собой памятные медали турнира.