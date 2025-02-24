Почему будущих индийских врачей готовят в Казахстане и как это связано с Индирой Ганди

Пока казахстанские школьники мечтали об обучении за рубежом, власти планомерно продвинулись в привлечении иностранных студентов и вузов в страну, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Иностранные студенты в Казахстане

На сегодняшний день уже более 30 тысяч студентов из зарубежных стран учатся в Казахстане. Примечателен тот факт, что половина из них получают дипломы медицинских вузов (Основная доля иностранных студентов, обучающихся по медицинским специальностям, приходится на граждан Индии (11 997 из 12 020 человек). Более того, рост числа иностранных студентов, обучающихся в республике, начался именно с представителей Индии, и это неслучайно.

Медицинские дипломы казахстанских вузов начали признаваться в Индии еще с советских времен: после визита в столицу Казахской ССР в 1955 году первый премьер-министр страны Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди увидели отличную возможность готовить будущих врачей из числа соотечественников здесь, в Казахстане.

Эта тенденция актуальна и по сей день. К примеру, в медуниверситете Астаны (МУА) целенаправленно наращивали долю иностранных студентов и довели ее до 17% на программах бакалавриата в 2022 году. В вузе отметили, что основная масса обучающихся из числа иностранных студентов приходится на такие страны как Индия, Туркменистан и др.

«Привлечение студентов из разных стран важно для любого современного университета, поскольку это повышает статус вуза на международной арене, способствует созданию мультикультурной среды и помогает местным студентам адаптироваться к международной среде. МУА планирует и в дальнейшем обучать иностранных студентов», – рассказал проректор медицинского университета Астана Виталий Койков.

Он добавил, что сейчас университет сконцентрирован не столько на наращивании контингента иностранных студентов, а сколько на расширении спектра образовательных программ для них, а также на расширении географии стран, из которых студенты приезжают.

Койков пояснил, что в странах Азиатского региона, не так много университетов, которые готовят врачей. При этом в сравнении с медвузами Европы, США и некоторых азиатских стран, стоимость обучения в Казахстане значительно ниже. Так, стоимость обучения по врачебным специальностям в Казахстане в среднем (2,4 млн. тенге в год) в 13 раз ниже, чем в США. Система медобразования в Казахстане соответствует международным стандартам и образовательные программы аккредитованы в агентствах, признанных Всемирной федерацией медицинского образования. В основном они обучаются на английском языке, однако есть, те, кто выбирает русский и казахский языки обучения.

Иностранные студенты не могут претендовать на государственные гранты, выделяемые министерством науки и высшего образования РК. Для поступления в МУА их принимают на основе собеседования, которое проводится онлайн в течение года и обучаются они только на платной основе.

В другом вузе страны, где также есть школа медицины – Nazarbayev University (NU) требования для поступления на платное обучение едины для всех. Конкурсный отбор на стипендиальное обучение они проходят на тех же условиях, что и казахстанские поступающие.

Nazarbayev University присуждает университетский грант «Абай Кунанбаев», включающий обучение и стипендию, тем иностранным абитуриентам, которые показывают лучшие результаты и были рекомендованы к зачислению приемными комиссиями школ университета.

В вузе считают, что иностранных студентов привлекает современная развитая инфраструктура и условия жизни на кампусе, а вхождение вуза в престижные международные рейтинги гарантирует признание диплома NU за рубежом, а вхождение NU в престижные международные рейтинги гарантирует признание диплома NU за рубежом.

Увеличение числа иностранных студентов входит в число приоритетных задач вуза. К 2030 году планируется довести долю иностранных студентов с нынешних 3% до 15%. Сейчас в NU обучается более 7 300 студентов. В настоящее время на разных программах насчитывается 268 иностранных студентов из 35 стран, в том числе из США, Японии, Великобритании, Сингапура, стран Африки, Китая, России и т.д.

По данным центра высшего образования Миннауки, помимо медицинского направления, высшее образование в Казахстане иностранцы получают по специальностям «Педагогические науки» – 4067 человек, а также «Бизнес, управление и право» – 3371 человек.

«Согласно статистике, по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году количество иностранных обучающихся увеличилось на 15%, а доля иностранных студентов выросла на 5,3%. В планах – увеличение количества иностранных студентов в казахстанских вузах до 10 %. Многие студенты из стран СНГ и дальнего зарубежья остаются работать в Казахстане, особенно если они обучались по направлениям, связанным с экономикой, нефтью и газом, IT, сельским хозяйством, инженерией», – сообщил директор центра Фархат Куанганов.

Иностранные вузы в Казахстане

Бурный демографический рост в странах азиатского региона открывает для Казахстана перспективный рынок услуг высшего образования. Так, число молодежи на континенте стремительно растет. К примеру, в Индии 60 тыс. детей рождается ежесуточно. В Узбекистане ежегодно рождается 1 млн детей в среднем. За последние три года в Казахстане родилось почти 1,5 млн детей.

К тому же выгодное географическое положение Казахстана вкупе с перечисленными факторами создают прекрасные условия для позиционирования республики как крупного образовательного центра в центрально-азиатском регионе.

Понимая это, власти добились того, что на данный момент 34 зарубежных вуза уже приняли решение открыть филиалы в Казахстане. Для них государство разработало 4 модели сотрудничества, включающие строительство кампусов, партнёрство с местными вузами и трансферт технологий.

На сегодня из британских вузов в Казахстан пришли De Montfort University (Алматы) – филиал уже открыт; Coventry University (Астана) – выделена земля, кампус запустят к 2026 году, Cardiff University – планируется открытие; Harriot-Watt University – второй год работает в Актобе.

Кроме того, два корейских вуза будут располагаться на юге страны: Woosong University в Туркестане выделен участок в центре города, его выпускники смогут работать в Корее без визы и KAIST (Корейский институт науки и технологий) – планирует локализоваться под Алматы в сотрудничестве с институтом ядерной физики.

Первым в РК был открыт филиал Университета Аризоны в Петропавловске в 2022 году, построено общежитие на 120 мест. В китайском вузе BLCU (Beijing Language and Culture University), расположенном в Астане, обучаются уже около 100 студентов.

Постепенно история академического образования на постсоветском пространстве приобрело новый неожиданный поворот. По данным Миннауки РК, для получения знаний в иностранных университетах в Казахстане из 30 тыс. граждан разных стран - 1 414 студентов впервые приехало из РФ.

Раньше традиционными академическими центрами считались Москва, Санкт-Петербург и Киев, но сейчас доступ к ним ограничен. К тому же Россия выходит из Болонского процесса (система взаимного признания дипломов о высшем образовании разных вузов), а въезд, к примеру, в Канаду и Великобританию все более усложняется. В этих условиях Казахстан предлагает себя как альтернативный академический хаб в регионе.

Такое мнение высказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, выступая на одной из встреч со студентами. Он убежден, что Казахстан стоит на пороге серьезных изменений в системе высшего образования.

Фото: Миннауки РК

Вместе с тем министр сообщил, что уже сейчас перед страной открываются возможности экспорта рабочей силы. К примеру, в Великобритании имеется потребность в 40 тысячах медсестрах, которые, согласно имеющимся договоренностям, будут обучены в Казахстане. А Южная Корея готова трудоустраивать выпускников из филиалов корейских вузов в РК.

Это положительный тренд, считает министр, поскольку в данных странах рынки более развиты и там внедрены серьёзные промышленные стандарты, которым можно обучиться и далее привезти их в Казахстан.