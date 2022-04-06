Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе Парламента РК, объяснил, почему на левобережье столицы плохое качество сети, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Он напомнил, с 2020 года было введено требование, чтобы дома не сдавались без подвода «оптики», поэтому есть проблема только по базовым станциям.

«Жители не хотят установки. А у нас закон такой, что если часть жителей против, то операторы вынуждены отступать и демонтировать станции. Операторы просят сейчас внести такую норму в законодательство, сейчас ее прорабатываем, с депутатами будем советоваться и потом будем соответствующий законопроект вносить.

Мы в этом году внесем ряд изменений в области связи, которые будут влиять на качество связи, изменение на то, чтобы операторов подтолкнуть идти в села и пригород. В течение этого года все поправки примем, если депутаты поддержат», – пояснил он.

Между тем журналисты напомнили министру, что люди опасаются установки антенн и базовых станций на крышах. В ответ Багдат Мусин отметил, что есть нормативы СЭС, и люди в случае сомнений могут всегда к ним обратиться.

«Есть СЭС, есть нормативы, поэтому если у жителей возникают такие опасения, они могут вызвать СЭС, сделать необходимые замеры. Если реально надо будет выносить какие-то устройства, то наши операторы готовы.

Но опять же этим весь мир пользуется. Станции на одном квадратном километре могут располагаться и на крышах домов, и отдельно стоящих сооружений. Это мировая тенденция, мы никуда от этого не денемся. Если мы хотим качественный интернет и быть в ногу со временем, мы должны смотреть на это нормально. Понятно, что у людей возникают опасения, и мы в этом плане постоянно ведем разъяснительную работу, чтобы не было перекосов, что это вредно. А то кто-то базовую станцию снимает, а это же цепная реакция: кто-то снимает, второй приходит снимает, третий. А потом жалуются, почему в Нур-Султане качество связи слабеет. Потому что всегда переставляем базовые станции.

Если спросить у мобильных операторов, то около 30% своих базовых станций операторы вынуждены постоянно переставлять. Поэтому что жители жалуются, перекрывают доступы технарям к этим станциям. Поэтому я бы хотел попросить все население чуть-чуть успокоиться. Если надо, давайте проведем коллективные исследования, но пригласим специалистов», – сказал он.