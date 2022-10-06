Почему надо говорить про единство?

Переходные периоды, какую эпоху ни возьми, имеют между собой много общего. И главный вызов во все времена был один – сохранение единства. История человеческой цивилизации знает немало примеров, когда из-за внутренних раздоров гибли великие державы и как благодаря согласию успешно развивались и росли малые государства.

В утверждении, что сила народа и страны – в единстве, согласитесь, нет ничего нового. Однако нужно учитывать, что живем мы в такой реальности, когда многие очевидные мысли и факты затмеваются сию­минутными эмоциями и субъективными убеждениями, когда истина определяется не знаниями, а уровнем хайпа в социальных сетях. Западные эксперты обозначают этот феномен термином постправда (post-truth).

Что же можно противопоставить манипулированию эмоциями и фейковым новостям, которые зачастую противоречат даже элементарному здравому смыслу? Только открытый диалог, и он уже происходит сегодня, в том числе в рамках традиционного осеннего турне Президента по регионам. Глава государства уже побывал в Шымкенте, Туркестане, Семее, Караганде, где встречался с общественностью, знакомился с проблемами на местах, говорил о непростом международном положении и политике нашей страны, а в Павлодаре, помимо всего прочего, заявил о своем намерении участвовать в предстоящих выборах.

Что можно считать наиболее важным по итогам этих поездок? В первую очередь тесную взаимосвязь вопросов экономического развития и духовно-нравственного воспитания, утверждения в казахстанском обществе культа знаний, трудолюбия и патриотизма.

Есть выражение «Плохая экономика ссорит людей». Это действительно так. Любой кризис порождает социальный протест и напряженность. Но как утверждал профессор Преображенский – знаменитый персонаж романа Михаила Булгакова «Собачье серд­це»: «Разруха не в клозетах, а в головах». Не жди развития, когда одни начинают тосковать «о старых добрых временах», а другие теряют голову от открывшихся возможностей ниспровергать и сокрушать.

История развивается по спирали. В 1990 году, незадолго до принятия Декларации о государственном суверенитете КазССР, известный казахстанский переводчик, прозаик и публицист Герольд Бельгер писал: «В наше время весьма серьезная угро­за – примитивизм. В мышлении. В целях. В культуре. В быту. В человеческих отношениях. Противопоставить ему можно только накопленную человечеством духовность. Вся наша жизнь остро нуждается в гуманитаризации. Иначе одичаем. Скатимся к глобальному китчу».

Что изменилось сегодня? Экономика Казахстана неизмеримо сильнее. Радикальные реформы, по формулировке Главы государства, положили конец «эпохе олигархического капитализма» и позволяют перезагрузить всю политическую систему. Но достаточно ли этого, чтобы объединить социум и стимулировать общество на дальнейшее развитие?

На пике геополитического обострения, затягивающего в воронку гуманитарного апокалипсиса, этот вопрос становится все более актуальным. Во всем мире ширится применение языка вражды, снижаются взаим­ное уважение и доверие, и это не может не отражаться на нашей стране.

Отсюда вывод: экономика и политика, безусловно, важны, однако, как отметил Касым-Жомарт Токаев в Семее: «В основе модернизации нации лежат образование и культура»…

«Жестокость и недоверчивость, равнодушие и безразличие – опасные черты, которые могут привести народ в пропасть. Если мы хотим сплотиться, в первую очередь необходимо прививать молодежи нравственные качества. Нам нужны солидарность и братство. Лучше всех об этом сказал Абай: «Если в ближнем не видишь ты друга, напрасны все твои дела», – подчеркнул Президент в своем выступлении.

В Туркестане Глава государства призвал проявлять рассудительность и терпение: «Нельзя идти на поводу у провокаторов. Сила нашего народа – в единстве, рассудительности и толерантности. Если мы не будем верны этим ценностям, нашей стране грозит большая опасность».

Ядром обновления общественного сознания, по мнению Касым-Жомарта Токаева, должны стать такие ценности, как высокая культура, передовые знания и честный труд. Президент говорил об этом на Национальном курултае, на съез­де движения «Жастар рухы», на встрече с общественностью в рамках своих регио­нальных поездок.

И это жизненно важный посыл – поскольку только культура создает пространство для понимания и диалога. По сути, именно она становится продолжением нашей внешней политики и цементирующим составом для политики внутренней.