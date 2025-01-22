Почему не реконструируют заставы?

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Адия Кенжегулова

В Сенате обсудили проблемные вопросы строительства пограничных объектов

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В заседании Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности по воп­росам строительства и реконструкции пограничных застав приняли участие представители заинтересованных сторон, государственных органов, правоохранительных и финансовых структур. Председатель комитета Сената Андрей Лукин обратил внимание на проблему отставания в строительстве пограничных объектов. По его словам, работы на многих объектах либо при­остановлены, либо ведутся с большими задержками, несмотря на ежегодное выделение средств из республиканского бюджета.

– Мы своими глазами увидели, что строительство объектов, например, такого как пограничное отделение «Акколь» в Северо-Казахстанской области, остановлено. Попытки выяснить причины закончились ничем. Между тем такая ситуация наблюдается поч­ти по всем 20 объектам, что вызывает серьезные вопросы к исполнителям, – заявил Андрей Лукин.

В свою очередь вице-министр транс­порта Сатжан Аблалиев отметил, что основные проблемы связаны с финансированием и трудностями, возникшими из-за паводков. По его информации, подрядным организациям, нарушившим графики работы, направлены уведомления о начислении штрафных санкций. Завершение первого этапа строи­тельства 20 объектов планируется в 2025 году.

На заседании обсуждались вопросы усиления контроля над целевым расходованием бюджетных средств, а также предложения по улучшению взаимодействия между заказчиками, подрядчиками и надзорными органами. Особое внимание сенаторов было уделено необходимости соблюдения сроков строительства и разработке проектно-сметной документации для второго этапа строительства, в рамках которого планируется возведение еще 30 пограничных объектов.

В завершение встречи участники подчеркнули важность строгого соблюдения обязательств всеми сторонами и повышения ответственности за реализацию таких значимых проектов.

#Сенат #заседание #пограничные заставы

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