10 марта состоялась поставка казахстанской пшеничной муки по маршруту Костанай – Нью-Йорк с использованием инфраструктуры Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

24 тонны продукции, произведенной одним из крупнейших мукомольных предприятий Казахстана и ведущим игроком в Центральной Азии, отправились в США.

Перевозка была реализована в мультимодальном контейнерном формате с последовательным использованием железнодорожного и морского транспорта. KTZ Express обеспечила «первую милю» — контейнеризацию и доставку груза из Костаная в порт Актау, после чего груз был переправлен через Каспийское море в порт Алат (Азербайджан), далее проследовал через Черное море из порта Поти (Грузия) с последующим выходом через Стамбул в Средиземное море.

На завершающем этапе маршрут проходит через Атлантический океан с доставкой в порт Нью-Йорка, а морская перевозка осуществляется в партнерстве с одной из крупнейших судоходных компаний мира. Общий транзитный срок составляет порядка 58 дней.