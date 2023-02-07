Почему нельзя подать заявку на льготный автокредит через смартфон

По словам Рината Гаппарова, через смартфон нельзя подписать ЭЦП ключ
Заместитель председателя правления "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров объяснил, почему нельзя подать заявку на льготное автокредитование через смартфон, передает корреспондент Каzpravda.kz.
«На сегодня эта услуга невозможна в мобильном варианте, так как через смартфон нельзя подписать ЭЦП ключ - один из видов защиты от ботов. И во-вторых, ЭЦП показывает точно, кто зашел в пул, чтобы исключить в дальнейшем передачу места в пуле, то есть, это защита от ботов и мошенников», - пояснил Ринат Гаппаров в кулуарах после заседания Правительства.
Он напомнил, что перепродать место в пуле будет невозможно.
«В заявке указаны ИИН и ФИО, и только этот человек сможет получить в дилерском центре сет на оплату и кредит в банке. Никто другой не может за него прийти и получить, потому что все эти данные контролируются и банки делают отметку – получил он кредит или нет. Мы все это контролируем», - резюмировал спикер.