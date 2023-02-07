Почему нельзя подать заявку на льготный автокредит через смартфон

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Заместитель председателя правления "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров объяснил, почему нельзя подать заявку на льготное автокредитование через смартфон, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«На сегодня эта услуга невозможна в мобильном варианте, так как через смартфон нельзя подписать ЭЦП ключ - один из видов защиты от ботов. И во-вторых, ЭЦП показывает точно, кто зашел в пул, чтобы исключить в дальнейшем передачу места в пуле, то есть, это защита от ботов и мошенников», - пояснил Ринат Гаппаров в кулуарах после заседания Правительства.

Он напомнил, что перепродать место в пуле будет невозможно.

«В заявке указаны ИИН и ФИО, и только этот человек сможет получить в дилерском центре сет на оплату и кредит в банке. Никто другой не может за него прийти и получить, потому что все эти данные контролируются и банки делают отметку – получил он кредит или нет. Мы все это контролируем», - резюмировал спикер.