Почему пожары в многоэтажках Казахстана становятся огненной ловушкой

Что делать при пожаре в многоэтажке, чтобы спасти себя, рассказали специалисты МЧС РК, передает Кazpravda.kz .

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Чем выше здание, ты больше риск попасть в огненную ловушку. Поэтому как жителям многоэтажек, так и руководителям жилищно-эксплуатационных организаций следует всегда помнить и соблюдать требования пожарной безопасности.

По данным МЧС РК, огонь в многоэтажных домах быстро распространяется из квартиры в квартиру через балконы, установленные в ходе незаконных перепланировок перегородки, короба вентиляции. И все это связано с нарушениями пожарной безопасности внутри жилых зданий.

«Руководство, мастера жилищно-эксплуатационных организаций должны следить за состоянием нежилых помещений, противопожарных преград, инженерных сетей, входящих в фонд площадей общего пользования – от подъездов до чердаков, подвалов, заключать договоры на проведение своевременного технического сервиса систем сигнализации о пожаре, дымоудаления, внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения», - сообщили в МЧС РК.

Жители домов должны неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, которые запрещают:

хранить как горючие, так и негорючие материалы, вещества, ведь это загромождает пути эвакуации;

устраивать в лифтовых холлах, на площадках лестниц, вокруг неэксплуатируемых стволов мусоропроводов кладовые, делать несанкционированную перепланировку внутри квартир, в местах общего пользования, в том числе устанавливая металлические решетки для ограничения доступа;

загромождать, заваривать люки аварийных путей, выходов на лоджиях высотных жилых зданий;

использовать поврежденную электропроводку;

оставлять без надзора бытовые нагревательные агрегаты, газовое отопительное оборудование;

пользоваться для очистки загрязнений ЛВЖ, горючими жидкостями, так как это может привести к пожару;

переоценивать свои силы и возможности;

рисковать своей жизнью, спасая имущество;

заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;

тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;

прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.

Как люди должны вести себя при пожаре: