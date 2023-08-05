Почему пожары в многоэтажках Казахстана становятся огненной ловушкой

Что делать при пожаре в многоэтажке, чтобы спасти себя, рассказали специалисты МЧС РК, передает Кazpravda.kz.
Чем выше здание, ты больше риск попасть в огненную ловушку. Поэтому как жителям многоэтажек, так и руководителям жилищно-эксплуатационных организаций следует всегда помнить и соблюдать требования пожарной безопасности.
По данным МЧС РК, огонь в многоэтажных домах быстро распространяется из квартиры в квартиру через балконы, установленные в ходе незаконных перепланировок перегородки, короба вентиляции. И все это связано с нарушениями пожарной безопасности внутри жилых зданий.
«Руководство, мастера жилищно-эксплуатационных организаций должны следить за состоянием нежилых помещений, противопожарных преград, инженерных сетей, входящих в фонд площадей общего пользования – от подъездов до чердаков, подвалов, заключать договоры на проведение своевременного технического сервиса систем сигнализации о пожаре, дымоудаления, внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения», - сообщили в МЧС РК.
Жители домов должны неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, которые запрещают:
- хранить как горючие, так и негорючие материалы, вещества, ведь это загромождает пути эвакуации;
- устраивать в лифтовых холлах, на площадках лестниц, вокруг неэксплуатируемых стволов мусоропроводов кладовые, делать несанкционированную перепланировку внутри квартир, в местах общего пользования, в том числе устанавливая металлические решетки для ограничения доступа;
- загромождать, заваривать люки аварийных путей, выходов на лоджиях высотных жилых зданий;
- использовать поврежденную электропроводку;
- оставлять без надзора бытовые нагревательные агрегаты, газовое отопительное оборудование;
- пользоваться для очистки загрязнений ЛВЖ, горючими жидкостями, так как это может привести к пожару;
- переоценивать свои силы и возможности;
- рисковать своей жизнью, спасая имущество;
- заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;
- тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;
- прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.
Как люди должны вести себя при пожаре:
- при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной температуры) незамедлительно сообщить по телефонам 101, 112 в противопожарную службу;
- при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- до прибытия пожарного подразделения использовать в тушение пожара имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы смоченные водой);
- удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инвалидов и больных.