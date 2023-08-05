Почему пожары в многоэтажках Казахстана становятся огненной ловушкой

Общество
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Что делать при пожаре в многоэтажке, чтобы спасти себя, рассказали специалисты МЧС РК, передает Кazpravda.kz.

Фото: liter.kz

Чем выше здание, ты больше риск попасть в огненную ловушку. Поэтому как жителям многоэтажек, так и руководителям жилищно-эксплуатационных организаций следует всегда помнить и соблюдать требования пожарной безопасности.

По данным МЧС РК, огонь в многоэтажных домах быстро распространяется из квартиры в квартиру через балконы, установленные в ходе незаконных перепланировок перегородки, короба вентиляции. И все это связано с нарушениями пожарной безопасности внутри жилых зданий. 

«Руководство, мастера жилищно-эксплуатационных организаций должны следить за состоянием нежилых помещений, противопожарных преград, инженерных сетей, входящих в фонд площадей общего пользования – от подъездов до чердаков, подвалов, заключать договоры на проведение своевременного технического сервиса систем сигнализации о пожаре, дымоудаления, внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения», - сообщили в МЧС РК. 

Жители домов должны неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, которые запрещают:

  • хранить как горючие, так и негорючие материалы, вещества, ведь это загромождает пути эвакуации;
  •  устраивать в лифтовых холлах, на площадках лестниц, вокруг неэксплуатируемых стволов мусоропроводов кладовые, делать несанкционированную перепланировку внутри квартир, в местах общего пользования, в том числе устанавливая металлические решетки для ограничения доступа;
  • загромождать, заваривать люки аварийных путей, выходов на лоджиях высотных жилых зданий;
  • использовать поврежденную электропроводку;
  • оставлять без надзора бытовые нагревательные агрегаты, газовое отопительное оборудование;
  • пользоваться для очистки загрязнений ЛВЖ, горючими жидкостями, так как это может привести к пожару;
  • переоценивать свои силы и возможности;
  • рисковать своей жизнью, спасая имущество;
  • заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;
  • тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;
  • прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п. 

Как люди должны вести себя при пожаре:

  • при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной температуры) незамедлительно сообщить по телефонам 101, 112 в противопожарную службу;
  •  при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию; 
  •  в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
  •  до прибытия пожарного подразделения использовать в тушение пожара имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы смоченные водой);
  •  удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инвалидов и больных.
#МЧС РК #пожар

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