Почему владелец дома, где когда-то родился писатель Ильяс Есенберлин, не торопится уступить его государству

В Атбасаре есть дом. С виду ничем не примечательное старое строение имеет большую историческую ценность. Он построен отцом Ильяса Есенберлина – писателя с мировым именем. В Литературном музее Ильяса Есенберлина, который находится также в Атбасаре, хранится документ, подтверждающий это.В письме Раунака Есенберлина, брата писателя, читаем: «Дом в г. Атбасаре по адресу улица Советская, 48, принадлежал нам, Есенберлиным. В этом доме прошло наше с Ильясом детство. Свидетельство об этом Мажита Алтайбаева, которого я знал в те далекие годы, подтверждаю».Бревенчатому дому больше 100 лет. По воспоминаниям местных старожилов, построен он без гвоздей, то есть по технологии народных умельцев. Долгие годы в доме жила одинокая женщина, именно тогда он пришел в запустение из-за отсутствия должного ухода. В 2007 году его купила семья Малдыбаевых.– Когда мы приобрели дом, он был в плохом состоянии. Годными к проживанию были лишь две дальние комнаты, другие две были превращены в угольник и дровник. Не сразу, но мы сделали ремонт, провели воду, обустроили санузел, заменили печку, – вспоминает Гапез Галымжанович Малдыбаев, хозяин дома.В первый раз мы были здесь в 2015 году. О доме с историей рассказала директор Литературного музея Ильяса Есенберлина Улболсын Комбатурова. Когда 6 лет назад мы были в гостях у семейной пары, удобств в доме еще не было. Тогда же хозяин признался, что часто видит во сне аксакала, которого не знает. Старец во сне ничего не говорил, только смотрел на него.– После этого мы провели поминальный обед, обязательно упоминаем имена писателя и его родителей, когда читаем Коран по усопшим и до сих пор. Сейчас уже не снится аксакал, – говорит Гапез Галымжанович в эту нашу встречу.На вопрос, согласны ли они переехать в другой дом, который им готовы приобрести спонсоры, супруги первоначально ответили отказом.– Я не раз ходил в акимат и говорил, что раз дом представляет ценность, может, его надо вернуть государству? Но у нас акимы сменялись много раз, заинтересованности я не заметил, поэтому и затеял капитальный ремонт, – делится Гапез Малдыбаев.Его слова о том, что попытки обратить внимание властей на ценность дома предпринимались давно, подтверждает директор музея Улболсын Комбатурова.– Я много раз поднимала этот вопрос как в районном маслихате, так и на совещаниях в области. Этот дом – практически готовая усадьба. Если все организовать грамотно, то получится комплекс музей-усадьба-памятник писателю. И это, несомненно, вызовет интерес туристов, ведь к нам в музей приезжают со всего мира почитатели его таланта. Уверена, что увидеть дом, в котором рос автор «Кочевников», захотят многие, – говорит Улболсын Данияровна.К слову, памятник Есенберлину, установленный в Атбасаре, – идея, воплощенная народом несколько лет назад. Тогда был объявлен сбор средств, и за короткое время люди собрали достаточную сумму. Причем сбор был исключительно добровольным, никаких административных ресурсов не использовали. И это тоже доказательство народного уважения и любви к автору нетленных строк, увековечившему историю казахов в своих произведениях.В ходе разговора удалось убедить семью Малдыбаевых подумать и не отказывать категорично, учитывая ценность данного дома – как историческую, так и культурную.Как известно, Есенберлы был ұста – деревянных дел мастером, отличным плотником, к которому выстраивались за месяцы вперед. Есть предположения, что многие из старых деревянных домов, которые есть в городе, сооружались при участии мастера Есенберлы. Но самую большую ценность, конечно, представляет дом Есенберлиных, где прошло детство будущего литератора. Этот исторический объект – пример деревянного зодчества XIX века.Около месяца назад в социальной сети был опубликован пост, посвященный дому писателя. Идею создания музея-усадьбы в отчем доме Есенберлиных тогда поддержали тысячи людей, было сделано больше 450 репостов.Тогда же был звонок из Акмолинского областного краеведческого музея. Директор музея Куаныш Шакшаков сообщил, что идея озвучивалась и ранее, но из-за организационных моментов не нашла своей реализации.Далее привожу ответ музея: «Жители г. Атбасара любят и гордятся своим земляком – известным писателем, автором трилогии «Кочевники» и других произведений Ильясом Есенберлиным. Отдавая дань уважения его творчеству, в 1999 году был открыт литературный музей Ильяса Есенберлина, на протяжении многих лет популяризирующий творчество великого писателя. В 2015 году, в год 100-летия писателя, из областного бюджета были выделены средства на капитальный ремонт музея и строительство памятника на центральной площади города. В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» сотрудниками музея разработана пешеходная экскурсия по местам г. Атбасара, связанных с именем писателя. Один из объектов посещения – это дом, где родился писатель. На данный момент на доме установлена мемориальная доска.Проект об организации в доме музея-усадьбы интересен и уже прорабатывался ранее, но на тот момент возникли организационные проблемы, поскольку дом жилой и находится в частных руках. В настоящий момент ведутся работы по урегулированию административных барьеров и решению жилищного вопроса владельцев дома. В случае положительного решения Акмолинским областным историко-краеведческим музеем будет разработана концепция с учетом мирового опыта.Поднимаемый Вами вопрос достоин уважения, и в случае его реализации это станет данью памяти великого писателя, гражданина и патриота, что символично в год 30-летия Независимости Республики Казахстан».На доме действительно размещена табличка, на которой указано, что здесь жил выдающийся казахский писатель ИльясЕсенберлин. Сюда приходят туристы, фотографируются у дома, разглядывают его. Приезжают жители столицы и других городов – специально с семьями, с детьми, чтобы прикоснуться к истории, рассказать подрастающему поколению об авторе знаменитого романа.Так, например, учитель из Алматинской области Нургуль Исаева приехала с двумя сыновьями.– Мы приехали в столицу отдохнуть, в нашем маршруте есть АЛЖИР, музеи в столице, литературный музей Есенберлина в Атбасаре, Коргалжынский заповедник. Убеждена, такой отдых лучше, чем просто лежать на пляже, – считает педагог.И людей, выбирающих интеллектуальный туризм, с каждым годом все больше.Литературный музей Ильяса Есенберлина был торжественно открыт в декабре 1999 года. В 4 залах представлена жизнь автора замечательных исторических романов, лауреата Государственной премии КазССР им. Абая.Экспозицию собирали при помощи детей писателя и его брата Раунака. Каждый зал посвящен определенному этапу: детство и юность, участие в Великой Отечественной войне, трудовой путь и, конечно, литературное творчество. Фонд музея сегодня насчитывает около 3 000 единиц хранения.Книги, личные вещи, награды, письма читателей, коллекция книг с автографами, семейные фотографии и снимки, сделанные в кругу соратников, документальные фильмы о жизни и творчестве Ильяса Есенберлина, интервью с сыном и воспоминания дочерей писателя – все вызывает интерес посетителей.Особую атмосферу создает рабочий уголок, воссозданный по рассказам родных. Простой стол, печатная машинка, портфель на кресле – кажется, что писатель вышел на минуту и скоро вернется, чтобы продолжить работать. На стене висит домбра, которую Есенберлину подарили студенты.Есть в музее и особенный, уникальный экспонат – запись голоса писателя, прослушав которую невозможно не испытать трепета и волнения. Под стеклом хранится рукопись книги «Лодка, переплывающая океан», которая, кажется, все еще хранит тепло рук автора.Сотрудники музея бережно заботятся о фонде музея.– Для нас это не просто работа, а возможность внести свой вклад в сохранение культурного фонда нации, государства, – говорят они.Труд, в который вкладываешь душу, обязательно дает плоды. Поэтому неудивительно, что в 2018 году в республиканском конкурсе «Рухани Қазына-2018», организованном Министерством культуры и спорта, Литературный музей Ильяса Есенберлина был признан лучшим музеем районного значения Республики Казахстан.Прикоснуться к истории, увидеть своими глазами вещи, принадлежавшие автору бессмертных творений, приходят, приезжают и прилетают люди разного возраста из разных стран.– Конечно, в прошлом году из-за пандемии, карантина и ограничительных мер мы работали дистанционно. Но уже в этом году мы встречаем гостей, из-за границы в том числе. Мы активно сотрудничаем со всеми школами в районе, коллективами, всегда рады любителям истории и литературы, – говорит директор музея Улболсын Комбатурова.В 2015 году торжественно отметили 100-летний юбилей Ильяса Есенберлина, тогда же был открыт памятник на центральной площади города, возведенный, как мы уже говорили, на народные средства. Теперь, если идею удастся претворить в жизнь и дом писателя будет передан государству, будет обустроена усадьба, воссоздан быт прошлых столетий, реконструирована мастерская Есенберлы. Получится отличный комплекс музей-усадьба-памятник.