Почему владелец дома, где когда-то родился писатель Ильяс Есенберлин, не торопится уступить его государству

Свет в твоем окне
В Атбасаре есть дом. С виду ничем не примечательное старое строение имеет большую историческую ценность. Он построен отцом Ильяса Есенберлина – писателя с мировым именем. В Литературном музее Ильяса Есенберлина, который находится также в Атбасаре, хранится документ, подтверждающий это.
В письме Раунака Есенберлина, брата писателя, читаем: «Дом в г. Атбасаре по адресу улица Советская, 48, принадлежал нам, Есенберлиным. В этом доме прошло наше с Ильясом детство. Свидетельство об этом Мажита Алтайбаева, которого я знал в те далекие годы, подтверждаю».
Бревенчатому дому больше 100 лет. По воспоминаниям местных старожилов, построен он без гвоздей, то есть по технологии народных умельцев. Долгие годы в доме жила одинокая женщина, именно тогда он пришел в запустение из-за отсутствия должного ухода. В 2007 году его купила семья Малдыбаевых.
– Когда мы приобрели дом, он был в плохом состоянии. Годными к проживанию были лишь две дальние комнаты, другие две были превращены в угольник и дровник. Не сразу, но мы сделали ремонт, провели воду, обустроили санузел, заменили печку, – вспоминает Гапез Галымжанович Малдыбаев, хозяин дома.
В первый раз мы были здесь в 2015 году. О доме с историей рассказала директор Литературного музея Ильяса Есенберлина Улболсын Комбатурова. Когда 6 лет назад мы были в гостях у семейной пары, удобств в доме еще не было. Тогда же хозяин признался, что часто видит во сне аксакала, которого не знает. Старец во сне ничего не говорил, только смотрел на него.
– После этого мы провели поминальный обед, обязательно упоминаем имена писателя и его родителей, когда читаем Коран по усопшим и до сих пор. Сейчас уже не снится аксакал, – говорит Гапез Галымжанович в эту нашу встречу.
На вопрос, согласны ли они переехать в другой дом, который им готовы приобрести спонсоры, супруги первоначально ответили отказом.
– Я не раз ходил в акимат и говорил, что раз дом представляет ценность, может, его надо вернуть государству? Но у нас акимы сменялись много раз, заинтересованности я не заметил, поэтому и затеял капитальный ремонт, – делится Гапез Малдыбаев.
Его слова о том, что попытки обратить внимание властей на ценность дома предпринимались давно, подтверждает директор музея Улболсын Комбатурова.
– Я много раз поднимала этот вопрос как в районном маслихате, так и на совещаниях в области. Этот дом – практически готовая усадьба. Если все организовать грамотно, то получится комплекс музей-усадьба-памятник писателю. И это, несомненно, вызовет интерес туристов, ведь к нам в музей приезжают со всего мира почитатели его таланта. Уверена, что увидеть дом, в котором рос автор «Кочевников», захотят многие, – говорит Улболсын Данияровна.
К слову, памятник Есенберлину, установленный в Атбасаре, – идея, воплощенная народом несколько лет назад. Тогда был объявлен сбор средств, и за короткое время люди собрали достаточную сумму. Причем сбор был исключительно добровольным, никаких административных ресурсов не использовали. И это тоже доказательство народного уважения и любви к автору нетленных строк, увековечившему историю казахов в своих произведениях.
В ходе разговора удалось убедить семью Малдыбаевых подумать и не отказывать категорично, учитывая ценность данного дома – как историческую, так и культурную.
Поддержали инициативу
Как известно, Есенберлы был ұста – деревянных дел мастером, отличным плотником, к которому выстраивались за месяцы вперед. Есть предположения, что многие из старых деревянных домов, которые есть в городе, сооружались при участии мастера Есенберлы. Но самую большую ценность, конечно, представляет дом Есенберлиных, где прошло детство будущего литератора. Этот исторический объект – пример деревянного зодчества XIX века.
Около месяца назад в социальной сети был опубликован пост, посвященный дому писателя. Идею создания музея-усадьбы в отчем доме Есенберлиных тогда поддержали тысячи людей, было сделано больше 450 репостов.
Тогда же был звонок из Акмолинского областного краеведческого музея. Директор музея Куаныш Шакшаков сообщил, что идея озвучивалась и ранее, но из-за организационных моментов не нашла своей реализации.
Далее привожу ответ музея: «Жители г. Атбасара любят и гордятся своим земляком – известным писателем, автором трилогии «Кочевники» и других произведений Ильясом Есенберлиным. Отдавая дань уважения его творчеству, в 1999 году был открыт литературный музей Ильяса Есенберлина, на протяжении многих лет популяризирующий творчество великого писателя. В 2015 году, в год 100-летия писателя, из областного бюджета были выделены средства на капитальный ремонт музея и строительство памятника на центральной площади города. В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» сотрудниками музея разработана пешеходная экскурсия по местам г. Атбасара, связанных с именем писателя. Один из объектов посещения – это дом, где родился писатель. На данный момент на доме установлена мемориальная доска.
Проект об организации в доме музея-усадьбы интересен и уже прорабатывался ранее, но на тот момент возникли организационные проблемы, поскольку дом жилой и находится в частных руках. В настоящий момент ведутся работы по урегулированию административных барьеров и решению жилищного вопроса владельцев дома. В случае положительного решения Акмолинским областным историко-краеведческим музеем будет разработана концепция с учетом мирового опыта.
Поднимаемый Вами вопрос достоин уважения, и в случае его реализации это станет данью памяти великого писателя, гражданина и патриота, что символично в год 30-летия Независимости Республики Казахстан».
На доме действительно размещена табличка, на которой указано, что здесь жил выдающийся казахский писатель Ильяс
Есенберлин. Сюда приходят туристы, фотографируются у дома, разглядывают его. Приезжают жители столицы и других городов – специально с семьями, с детьми, чтобы прикоснуться к истории, рассказать подрастающему поколению об авторе знаменитого романа.
Так, например, учитель из Алматинской области Нургуль Исаева приехала с двумя сыновьями.
– Мы приехали в столицу отдохнуть, в нашем маршруте есть АЛЖИР, музеи в столице, литературный музей Есенберлина в Атбасаре, Коргалжынский заповедник. Убеждена, такой отдых лучше, чем просто лежать на пляже, – считает педагог.
И людей, выбирающих интеллектуальный туризм, с каждым годом все больше.
Духовное достояние
Литературный музей Ильяса Есенберлина был торжественно открыт в декабре 1999 года. В 4 залах представлена жизнь автора замечательных исторических романов, лауреата Государственной премии КазССР им. Абая.
Экспозицию собирали при помощи детей писателя и его брата Раунака. Каждый зал посвящен определенному этапу: детство и юность, участие в Великой Отечественной войне, трудовой путь и, конечно, литературное творчество. Фонд музея сегодня насчитывает около 3 000 единиц хранения.
Книги, личные вещи, награды, письма читателей, коллекция книг с автографами, семейные фотографии и снимки, сделанные в кругу соратников, документальные фильмы о жизни и творчестве Ильяса Есенберлина, интервью с сыном и воспоминания дочерей писателя – все вызывает интерес посетителей.
Особую атмосферу создает рабочий уголок, воссозданный по рассказам родных. Простой стол, печатная машинка, портфель на кресле – кажется, что писатель вышел на минуту и скоро вернется, чтобы продолжить работать. На стене висит домбра, которую Есенберлину подарили студенты.
Есть в музее и особенный, уникальный экспонат – запись голоса писателя, прослушав которую невозможно не испытать трепета и волнения. Под стеклом хранится рукопись книги «Лодка, переплывающая океан», которая, кажется, все еще хранит тепло рук автора.
Сотрудники музея бережно заботятся о фонде музея.
– Для нас это не просто работа, а возможность внести свой вклад в сохранение культурного фонда нации, государства, – говорят они.
Труд, в который вкладываешь душу, обязательно дает плоды. Поэтому неудивительно, что в 2018 году в республиканском конкурсе «Рухани Қазына-2018», организованном Министерством культуры и спорта, Литературный музей Ильяса Есенберлина был признан лучшим музеем районного значения Республики Казахстан.
Прикоснуться к истории, увидеть своими глазами вещи, принадлежавшие автору бессмертных творений, приходят, приезжают и прилетают люди разного возраста из разных стран.
– Конечно, в прошлом году из-за пандемии, карантина и ограничительных мер мы работали дистанционно. Но уже в этом году мы встречаем гостей, из-за границы в том числе. Мы активно сотрудничаем со всеми школами в районе, коллективами, всегда рады любителям истории и литературы, – говорит директор музея Улболсын Комбатурова.
В 2015 году торжественно отметили 100-летний юбилей Ильяса Есенберлина, тогда же был открыт памятник на центральной площади города, возведенный, как мы уже говорили, на народные средства. Теперь, если идею удастся претворить в жизнь и дом писателя будет передан государству, будет обустроена усадьба, воссоздан быт прошлых столетий, реконструирована мастерская Есенберлы. Получится отличный комплекс музей-усадьба-памятник.