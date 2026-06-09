Почерк страдает от гаджетов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Думаете, в век гаджетов и искусственного интеллекта человеку не обязательно иметь хороший почерк? Ведь мы используем клавиатуру гораздо чаще, чем пишем от руки. А вот учитель, каллиграф и графолог из Караганды Яна Росс (на снимке) с этим мнением не согласна. Она убеждена, что хороший почерк – это признак гармонично развитой личности. А закладывается она в тот момент, когда мы берем ручку и начинаем выводить буквы.

– Уже на протяжении 30 лет у нас пропагандируется работа с компьютером и обесценивается письмо от руки. Я считаю, что это тревожный сигнал, – высказывает свое мнение педагог Яна Росс. – У нас увеличивается количество детей с плохим почерком. Это негативно отражается на развитии ребенка: появляются проблемы с коммуникацией, логикой, мышлением и эмоциональным интеллектом. Да-да, он формируется через почерк. В детях закладываются такие качества, как доброта, сострадание, готовность протянуть руку помощи другому человеку.

Наша героиня затронула актуальную проблему, к осознанию которой она шла в течение нескольких лет. А начался этот процесс во время пандемии, когда карагандинка, посвятившая себя индустрии праздников, осталась без работы. Яна Росс увлеклась каллиграфией, а потом, отучившись дистанционно в российском вузе, получила диплом учителя младших классов. Она открыла свое дело: стала учить дошколят правильно писать, а детям постарше – исправлять почерк.

– Сначала для занятий я распечатывала прописи из Интернета и занималась по ним с детьми, а потом создала свои. Сейчас у меня четыре авторских тренажера, – рассказывает она. – И знаете, с какой проблемой я столкнулась? Многие дети по прописи не могут скопировать и правильно воспроизвести букву. Я поняла, что здесь кроется серьезная проблема, и одна из причин ее возникновения – это увлечение гаджетами с очень раннего возраста.

В поисках глубинных причин ухудшения почерка у детей и способов его исправления педагог увлеклась графологией. Сначала Яна прочитала книгу Владимира Тараненко «Почерк, портрет, характер. Скрытая психодиагностика в практичес­ком изложении», а потом решила получить профессиональное образование. Она поступила в израильский Институт графоанализа Инессы Гольдберг, где сейчас получает знания, которые помогают в педагогической практике.

– Например, размер букв в словах является отражением нашей само­оценки, – объясняет Яна Росс. – При формировании почерка у ребенка важно использовать тетради в узкую косую линейку. Она мягко погружает его в те социальные рамки, которые приняты в школе и в обществе. Так ребенок учится дисциплине: на уроке надо слушать учителя, сидеть ровненько, поднимать руку, если хочешь ответить. Если же буквы выходят за строчки, то для меня это сигнал: ученику тяжело даются правила. Он хочет делать то, что ему нравится, а не то, что от него требуют.

Наклон букв тоже кое-что расскажет о характере школьника. Правый указывает на желание двигаться вперед. Он как бы говорит за ребенка: мне дали задание, я готов его выполнять. Рукописные строчки без наклона могут свидетельствовать о стагнации. А вот левый наклон букв – это отражение индивидуальности ребенка. Он словно предупреждает: я сам знаю, чего хочу.

– В этом ничего плохого нет, но если посмотреть с позиции учителя, в классе у которого 30 таких индивидуалистов, то ему не позавидуешь, – рассуждает педагог. – Он ведь один на всех. Ему приходится выворачиваться наизнанку, чтобы заинтересовать своих учеников-индивидуалистов и мягко затянуть их в учебный процесс.

А о чем свидетельствует корявый, неразборчивый почерк? О том, что ребенку по большому счету неважно, поймут его окружающие или нет. А это уже сигнал о проблемах с коммуникацией. Часто родители не хотят признавать этого и твердят, будто их чадо – непризнанный гений, рука которого не успевает за потоком мыслей. Такое бывает, соглашается графолог Яна Росс, но только у взрослых людей с высоким интеллектом, например у врачей. Не зря над ними часто шутят из-за нечитабельного почерка.

– Часто почерк врачей бывает резкий, угловатый. Это связано с тем, что в силу профессии они обязаны держать себя в рамках, не проявлять эмоции, – отмечает графолог. – Хотя врачи бывают разные. Если взять педиатра, то у него, скорее всего, будет очень аккуратный и понятный почерк. Потому что он имеет дело с детьми и их мамами, а значит, ему важно быть понятым. А вот хирург с большей вероятностью будет писать размашисто и непонятно. Почему? Потому что в специфике его работы пациенты не разбираются, а значит, незачем загружать их сложными терминами.

Можно ли исправить плохой почерк? Можно, только у детей этот процесс будет идти быстрее, чем у взрослых. У учеников нашей героини период переучивания занимает в среднем 20–30 занятий. Чтобы добиться результата, нужно подобрать правильную ручку, развивать мелкую моторику и много тренироваться в письме. Важно правильно поставить цель и мотивировать ребенка на результат. При этом нельзя забывать, что нарушения почерка могут быть связаны с неврологическими заболеваниями, слабым зрением, плохо развитой моторикой или слабостью мышц.

В качестве резюме нужно сказать, что каллиграфический почерк – это не признак высокого интеллекта. Однако письмо от руки помогает детскому мозгу развиваться: улучшает внимание, память, усидчивость и, как следствие, усвоение учебной программы. А это залог успеха в будущей взрослой жизни.