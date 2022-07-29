Почти 100 неоплаченных штрафов выявили у водителя в Нур-Султане

В городе Нур-Султане водитель Volvo за два месяца совершил около 100 нарушений Правил дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции столицы.

В Нур-Султане проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». С начала ОПМ выявлено 3 231 нарушение ПДД: задержаны 33 пьяных водителя, выявлены 60 водителей, не имеющих права управления транспортным средством, и шесть водителей, лишенных права управления автомобилем.

С начала ОПМ посредством приложения «Қорғау» 286 водителей уведомлены о задолженностях по административным правонарушениям. На коммунальную стоянку Нур-Султана водворены 129 автомашин.

Так, камеры «Сергек» зафиксировали автомобиль Volvo S40, за водителем которого числится 99 неоплаченных штрафов (94 из них – за превышение скорости) на 2 млн 334 тысячи тенге. Транспорт лихача водворен на коммунальную стоянку.