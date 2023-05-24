Почти 125 млн тенге вложили в финпирамиду жители Жезказгана

Четырех казахстанцев подозревают в организации финансовой пирамиды MetaGo, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Скриншот с видео АФМ

Это четверо жителей городов Жезказгана, Алматы и Астаны. Их установили сотрудники Департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства.

Подозреваемые под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту MetaGo создали в Жезказгане финпирамиду.

По предварительной информации, более 600 жителей Жезказгана вложили в нее свыше 124 млн тенге.

Проводится досудебное расследование.