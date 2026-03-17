Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии мартовских праздничных дней казахстанские авиакомпании увеличивают количество внутренних авиарейсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Группа компаний Air Astana и FlyArystan в период с 16 по 29 марта запланировала 146 дополнительных рейсов по наиболее востребованным направлениям внутри страны, 80 из которых по маршруту Алматы – Астана.

Также запланированы дополнительные перелёты из Алматы, Астаны и Актау в такие города, как Актобе, Шымкент, Туркестан, Караганду, Костанай, Семей, Актау, Атырау, Усть-Каменогорск, Уральск.

В свою очередь, авиакомпания SCAT также планирует открытие дополнительных рейсов: в период с 19 по 21 марта 5 рейсов по маршруту Алматы – Астана, а также 1 рейс по маршруту Шымкент – Актау. Дополнительно планируется выполнение 4 рейсов по маршруту Алматы – Астана с 23 по 26 марта, а также по одному рейсу по направлениям Шымкент – Астана и Актау – Астана.

Пассажирам рекомендуется заранее проверять информацию о наличии дополнительных рейсов и доступности авиабилетов на официальных сайтах авиакомпаний и при планировании поездок заблаговременно оформлять билеты, добавили в министерстве.