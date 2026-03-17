Почти 160 дополнительных авиарейсов запустят к мартовским праздникам в РК

Гражданская авиация
93
Дана Аменова
специальный корреспондент

В приоритете – самые популярные направления среди граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии мартовских праздничных дней казахстанские авиакомпании увеличивают количество внутренних авиарейсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта 

Группа компаний Air Astana и FlyArystan в период с 16 по 29 марта запланировала 146 дополнительных рейсов по наиболее востребованным направлениям внутри страны, 80 из которых по маршруту Алматы – Астана.

Также запланированы дополнительные перелёты из Алматы, Астаны и Актау в такие города, как Актобе, Шымкент, Туркестан, Караганду, Костанай, Семей, Актау, Атырау, Усть-Каменогорск, Уральск.

В свою очередь, авиакомпания SCAT также планирует открытие дополнительных рейсов: в период с 19 по 21 марта 5 рейсов по маршруту Алматы – Астана, а также 1 рейс по маршруту Шымкент – Актау. Дополнительно планируется выполнение 4 рейсов по маршруту Алматы – Астана с 23 по 26 марта, а также по одному рейсу по направлениям Шымкент – Астана и Актау – Астана.

Пассажирам рекомендуется заранее проверять информацию о наличии дополнительных рейсов и доступности авиабилетов на официальных сайтах авиакомпаний и при планировании поездок заблаговременно оформлять билеты, добавили в министерстве.

#Наурыз #праздники #авиарейсы

Креативное дрон-шоу
Каратэ высшей пробы
Военнослужащие всегда придут на помощь
Декаду открыли новосельем
Золотой график побед
Экзамен в Италии сдан на отлично
На турецком помосте
Безграничная сила женщины
Итоги референдума подтвердили поддержку курса Президента страны
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Серебряный марафон в Номи
Сокращают дефицит пастбищ
Рыбакина и Данилина обновили рекорды
Палата рассмотрит поправки в Трудовой кодекс
Ставка на рентабельность
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта
Предприниматели поддержали «Наурыз Fest»
Указ Президента Республики Казахстан Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2026 года
«Бриллиантовые» сердца
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Британская авиакомпания отменила рейсы на Ближний Восток на…
В ОАЭ закрыли воздушное пространство
Air France все еще не летает на Ближний Восток
Аэропорт Астаны объяснил необходимость ремонта

