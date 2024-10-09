Почти 170 тысяч казахстанцев самоограничили себя от азартных игр

Большую часть составляют граждане в возрасте от 31 до 35 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство туризма и спорта РК опубликовало обновленные данные по самоограничившим себя от азартных игр, передает Kazpravda.kz

Так, на 7 октября 2024 года количество поданных заявлений составило:

• через мобильное приложение «eGov mobile» — 161 707 человек;

• в письменной форме — 2 816 человек.

Согласно данным Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК, наибольшую долю среди ограничивших себя от участия в азартных играх составляют граждане в возрасте от 31 до 35 лет.

• через мобильное приложение «eGov mobile» — 38 180 тысяч человек (24,27% от общего числа);

• в письменной форме — 878 человек (29,77% от общего числа).

Отмечается, что пилотный проект министерства по внедрению онлайн-услуги добровольного самоограничения, стартовавший 18 марта 2024 года, показывает положительные результаты, способствуя снижению вовлеченности в азартные игры и предоставляя гражданам доступный инструмент для защиты своих интересов.