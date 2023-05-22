Почти 19 млн тенге потеряла, поверив фальшивой рекламе, пожилая акмолинка

68-летняя жительница города Степногорска наткнулась на фальшивую рекламу в Интернете и лишилась более чем 18 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.

Фото: polisia.kz

Рекламу о выгодном инвестировании в якобы биржу Народного банка пенсионерка увидела 2 мая.

Позвонившую акмолинку мошенники убедили, что для получения прибыли от продажи или покупки нефти, газа, нужно с 2 по 17 мая активно переводить деньги на определенные банковские счета.

Общая сумма ущерба составила 18,8 млн тенге. Это были личные сбережения жительницы Степногорска, кредиты, взятые в различных банках, а также деньги родственников.

Позже мошенники перестали выходить с потерпевшей на связь. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась за помощью в полицию.

Управление полиции Степногорска начало досудебное расследование по пункту 2 части 4 уголовной статьи «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.