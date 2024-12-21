Почти 2 кг мефедрона изъяты в нарколаборатории в Костанайской области

Фото: КНБ РК

Департаментом КНБ по Костанайской области при координации прокуратуры пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

При изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана.

В ходе обыска изъято около 2 кг готового психотропного вещества мефедрон, а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.

Проводится досудебное расследование.

Иная информация разглашению не подлежит.