Почти 2 кг мефедрона изъяты в нарколаборатории в Костанайской области

Криминал
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Наркодельцы взяты под стражу, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

Департаментом КНБ по Костанайской области при координации прокуратуры пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

При изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана.

В ходе обыска изъято около 2 кг готового психотропного вещества мефедрон, а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.

Проводится досудебное расследование.

Иная информация разглашению не подлежит.

#Костанайская область #нарколаборатория #синтетические наркотики

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