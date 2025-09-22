Почти 2 млн туристов посетили нацпарки Казахстана за 7 месяцев

Туризм
99
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Лидер по посещаемости - государственный национальный природный парк «Бурабай»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 7 месяцев 2025 года национальные парки Казахстана посетили около 2 млн туристов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Kazakh Tourism»

Лидер по посещаемости - государственный национальный природный парк «Бурабай», за январь–июль текущего года его посетили свыше 600 тыс. человек. Парк расположен в Акмолинской области, его часто называют казахстанской Швейцарией за уникальное сочетание сосновых лесов, скал и озер. Эта природная зона популярна среди любителей активного отдыха, здесь предпочитают отдыхать семьями, сюда едут поклонники оздоровительного туризма.

Второе место по популярности занимает Иле-Алатауский национальный парк, чьи природные ландшафты и близость к мегаполису Алматы привлекли 507 541 туриста. Территория изобилует горными маршрутами, отличается богатым биоразнообразием, славится возможностями экотуризма.

Третью место по популярности занимает национальный парк «Көлсай көлдері» в Алматинской области. За 7 месяцев этот природный объект посетили уже более 350 тыс. туристов, стремящихся своими глазами увидеть визитную карточку этих мест - озера Көлсай и Каинды.

В пятерку самых посещаемых отечественных нацпарков также вошли Чарынский нацпарк (сюда едут любители фототуров, джип-туров и этноэкспедиций) и Баянаульский (Павлодарская область), изюминка которого - мягкий климат, горные пейзажи и чистые озера.

 

