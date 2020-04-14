В мире
Почти 2 млн зараженных в мире. COVID-19 в 10 раз смертельнее свинного гриппа - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла коронавирус в десять раз опаснее свиного гриппа. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус, передает Lenta.ru со ссылкой на Independent.

Как сообщил Гебреисус, пандемия свиного гриппа продолжалась с января 2009 года по август 2010 года. За это время им заразились в общей сложности более 1,6 миллиона человек. Из них всего 18 449 случаев оказались летальными. Однако количество жертв коронавируса уже превысило эту цифру в десять раз.

"Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен — в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года", - констатировал гендиректор ВОЗ. Он подчеркнул, что в людных местах коронавирус может распространяться намного легче, и напомнил о мерах борьбы с инфекцией: раннее выявление, тестирование, изоляция, уход и отслеживание контактов.

По данным на утро 14 апреля, в мире зафиксировано более 119 тысяч случаев смерти зараженных коронавирусом. Всего в мире насчитывается почти два миллиона заболевших, из них почти 450 тысяч вылечились.

Стоит отметить, что по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 1 918 855 случаев заражения.

По количеству заболевших коронавирусом в мире на первом месте все также находятся США — более 581 тысячи случаев. На втором месте Испания — более 170 тысяч заболевших, на третьем — Италия, более 159 тысяч заболевших.
По количеству умерших на первом месте также США — более 23,6 тысяч, из них 7,3 тысячи случаев смерти зафиксированы в Нью-Йорке. Следом идет Италия (около 20,4 тысячи смертей) и Испания (более 17 тысяч). Больше всего вылечившихся в Китае (около 78,1 тысяч человек), Испании (64,7 тысяч человек), Германии (64,3 тысячи).

Вспышка инфекции впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию с коронавирусом можно характеризовать как пандемию.

Популярное

Все
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Болат и его команда
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
"Была не в настроении": учитель дала пощёчину первокласснице в Мангистау
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Что думают юристы и политологи об идее провести референдум в Казахстане
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Торжественная церемония открытия летних Сурдлимпийских игр состоялась в бразильском городе Кашиас-ду-Сул
Влага для полей при «сухих» прогнозах
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
Каждому – по заслугам
Равнение на улучшения
Информацию об увеличении ставок ввозных таможенных пошлин на авто опровергли в КГД
Мажилис внепланово рассмотрит законопроект о референдуме в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 мая
«Покрывало» для пашни
Их жизнь достойна подражания
Как будут обеспечивать водой села Казахстана, решили в Правительстве
Указ Президента Республики Казахстан
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

В мире
Twitter может стать платным для организаций и госструктур
Происшествия , В мире
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
Технологии , В мире
Кипр стал первой страной с полным охватом 5G
В мире
Чемпионка мира из Казахстана выиграла конкурс красоты в Ита…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]