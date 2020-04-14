Почти 2 млн зараженных в мире. COVID-19 в 10 раз смертельнее свинного гриппа - ВОЗ

Как сообщил Гебреисус, пандемия свиного гриппа продолжалась с января 2009 года по август 2010 года. За это время им заразились в общей сложности более 1,6 миллиона человек. Из них всего 18 449 случаев оказались летальными. Однако количество жертв коронавируса уже превысило эту цифру в десять раз.



"Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен — в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года", - констатировал гендиректор ВОЗ. Он подчеркнул, что в людных местах коронавирус может распространяться намного легче, и напомнил о мерах борьбы с инфекцией: раннее выявление, тестирование, изоляция, уход и отслеживание контактов.



По данным на утро 14 апреля, в мире зафиксировано более 119 тысяч случаев смерти зараженных коронавирусом. Всего в мире насчитывается почти два миллиона заболевших, из них почти 450 тысяч вылечились.



Стоит отметить, что по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 1 918 855 случаев заражения.



По количеству заболевших коронавирусом в мире на первом месте все также находятся США — более 581 тысячи случаев. На втором месте Испания — более 170 тысяч заболевших, на третьем — Италия, более 159 тысяч заболевших.

По количеству умерших на первом месте также США — более 23,6 тысяч, из них 7,3 тысячи случаев смерти зафиксированы в Нью-Йорке. Следом идет Италия (около 20,4 тысячи смертей) и Испания (более 17 тысяч). Больше всего вылечившихся в Китае (около 78,1 тысяч человек), Испании (64,7 тысяч человек), Германии (64,3 тысячи).Вспышка инфекции впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию с коронавирусом можно характеризовать как пандемию.