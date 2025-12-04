Средства направлены на завершение реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений Жезказгана в целях реализации поручений Президента по повышению качества жизни и обеспечению населения питьевой водой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из резерва Правительства на модернизацию инфраструктуры водоснабжения области Ұлытау выделено 1,8 млрд тенге. Соответствующее Постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Действующий комплекс введен в эксплуатацию в 1966 году, износ оборудования достиг 90%.

На объекте уже проложены инженерные сети протяженностью 4 км (канализация, теплоснабжение, освещение), построены трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Реконструированы и сданы в эксплуатацию 4 резервуара для фильтрованной и питьевой воды, обновлено насосное оборудование.

Выделенные из резерва Правительства средства позволят завершить строительно-монтажные работы с плановым вводом объекта в эксплуатацию в 2026 году.

Работа по модернизации инфраструктуры Жезказгана является частью системной работы по обеспечению доступа населения к услугам водоснабжения. По итогам 2024 года доступ к качественной питьевой воде составляет: в городах – 99,4%, в сельских населенных пунктах – 98%.

Для достижения 100% показателя в 2025 году Правительством в республиканском бюджете предусмотрено 105,7 млрд тенге на реализацию 257 проектов. Кроме того, за счет средств Специального государственного фонда дополнительно выделено 135,8 млрд тенге на реализацию 229 проектов.

Правительство контролирует своевременное целевое освоение выделенных средств и качество проводимых работ для выполнения поручений Президента по улучшению благосостояния граждан.