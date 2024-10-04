SMS от 1414: в Минтруда обратились к казахстанцам

Цифровизация , Госуслуги
60
Венера Баталова
корреспондент

В Минтруда предупредили казахстанцев, что в целях исключения риска мошенничества необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денег на банковский счет получателя. В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414», - говорится в информации министерства.

По всем вопросам обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный, добавили в МТСЗН.

В ведомстве отметили, что благодаря внедрению Цифровой карты семьи (ЦКС) с начала 2024 года более 447,8 тыс. человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались 195,6 тыс. человек.

Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодня в ней аккумулирована информация о 20 млн граждан Казахстана, или более 6 млн семей.

Главной целью внедрения ЦКС является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. В связи с этим в Социальном кодексе РК Цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС является ежедневным «электронным уведомителем» граждан о их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса.

В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 10 видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай утраты трудоспособности; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату или пособие по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресную социальную помощь, а также единовременную выплату на погребение.

Также через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса «қандас» и мерах занятости для безработных лиц.

 

 

#выплаты #пособия #SMS #ЦКС

Популярное

Все
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Не остаться бы сырьевым придатком
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Казахстанскому прозаику и переводчику Герольду Бельгеру в октябре этого года исполнилось бы 90 лет
Секреты преподавания казахского языка раскрыла Назгуль Баекина
Анастасия Ператинская называет себя амбассадором казахского языка
Гордеич был бы счастлив
А во дворе рос дуб зеленый…
В общении нужны мягкость и простота
Сборная Казахстана заняла первое место на розыгрыше Кубка континента
В нынешнем году отмечается 120-летие со дня рождения Нуртаса Ундасынова
Знания будут, если ученику интересно
Педагог с 40-летним стажем Светлана Федорова умеет хранить секреты своих учеников
Формула прогресса в объективе мирного атома
Будь человеком!
«Иртыш» и AKAS получили повышение в классе
Петь можно, плакать нельзя
Вода для каждого села
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Русская девушка с казахским менталитетом
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Приучат ли тарифы к экономии?
Дайте бизнесу работать!
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Новые звезды «Үркер-2024»
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область
Работающий человек – главная ценность государства
Более 10 тыс. виртуальных тарифов на общественный транспорт выпущено в Астане
Первый вертолетный туристический маршрут протестирован в Бурабае
Оплот казахской педагогики
120 лет назад в Семипалатинске появилась учительская семинария
Что общего у яблока и диадемы?
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Паралимпиада: расписание на субботу
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

Сбой в работе Telegram произошел в Казахстане
Крупнейший мультилокационный хакатон пройдет в Казахстане
О создании платежной системы юань-тенге рассказали в Минциф…
Новые требования к электронным учебникам введут в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]