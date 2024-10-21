Почти 200 тысяч золотых слитков купили казахстанцы за 7 лет

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13 940 мерных слитков общим весом 475,5 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами за III квартал 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 24% – 48 629 шт.

Наибольшие объемы реализации мерных слитков в III квартале пришлись на Алматы (8 101 шт., 58%), Шымкент (1 279 шт., 9%) и Астану (1 243 шт., 9%).

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

Каждый слиток выпускается с защитными элементами и в специальной упаковке. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуют хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

Купить и продать золотые слитки можно в ряде банков второго уровня, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

«Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 199 235 золотых слитков общим весом 7,4 тонн», - говорится в сообщении.

С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 41 058 мерных слитков общей массой 1,1 т, что составляет 21% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Нацбанка.