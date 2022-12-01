Почти 3 тыс. человек с двойным гражданством выявили в Акмолинской области с начала года

Общество

Управление миграционной службы Департамента полиции Акмолинской области совместно с заинтересованными государственными органами продолжают работу по выявлению и предотвращению фактов двойного гражданства.

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Фото: Kazpravda.kz

Почти 3 тысячи человек с двойным гражданством выявили в Акмолинской области с начала года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"С начала текущего года управлением миграционной службы на территории Акмолинской области зарегистрирована утрата гражданства в отношении порядка 3 тысяч лиц, имеющих двойное гражданство", - говорится в сообщении.

Стражи порядка напоминают, что за нарушение миграционного законодательства предусмотрена административная ответственность. Так, за использование паспорта или удостоверения личности гражданина РК лицом, утратившим гражданство Казахстана, на физических лиц предусмотрен штраф в размере 100 МРП.

Согласно статье 21 Закона РК "О гражданстве Республики Казахстан", лицо, состоящее в гражданстве Республики Казахстан и, в то же самое время, принявшее гражданство иностранного государства в течение 30 календарных дней со дня его приобретения, обязано сообщить об этом в органы внутренних дел РК или загранучреждения РК.

Кроме того, гражданину необходимо будет сдать паспорт и (или) удостоверение личности Республики Казахстан.

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