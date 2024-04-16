Почти 30 тыс. тонн мусора вывезли с несанкционированных свалок в столице

За незаконный вывоз мусора оштрафовано более 30 тыс. правонарушителей, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В Астане ведется активная работа по ликвидации несанкционированных свалок и привлечению к ответственности причастных к этому лиц.

В ликвидации стихийных свалок задействованы фронтальные погрузчики, самосвалы и другая спецтехника.

В апреле текущего года с несанкционированных точек вывезено 29 тыс. тонн мусора.

«Вывозить крупногабаритный, строительный виды мусора разрешено только на экополигон. За нарушения правил благоустройства предусмотрены административные штрафы по ст. 505 КоАП РК. Более того для физических лиц предусмотрен штраф в размере 20 МРП, а для предпринимателей от 30 до 100 МРП», - говорится в сообщении.

В 2023 году были ликвидированы несанкционированные свалки на 224 участках.

Департаментом полиции города за незаконный вывоз мусора, загрязнение мест общего пользования и сброс сточных вод за пределами специально отведенных мест оштрафовано более 30 тыс. правонарушителей.