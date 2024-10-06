Почти 40% казахстанцев проголосовали на референдуме

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12.00 часов 6 октября 2024 года бюллетени получили 39,23 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

1. по области Абай – 42,22 %

2. по Акмолинской области – 45,48 %

3. по Актюбинской области – 44,87 %

4. по Алматинской области – 41,76 %

5. по Атырауской области – 43,94 %

6. по Западно-Казахстанской области – 36,67 %

7. по Жамбылской области – 36,27 %

8. по области Жетiсу – 37,35 %

9. по Карагандинской области – 46,89 %

10. по Костанайской области – 44,04 %

11. по Кызылординской области – 37,63 %

12. по Мангистауской области – 38,50 %

13. по Павлодарской области – 36,54 %

14. по Северо-Казахстанской области – 39,85 %

15. по Туркестанский области – 44,52 %

16. по области Ұлытау – 43,31 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 37,63%

18. по г. Астана – 41,93 %

19. по г. Алматы – 11,88 %

20. по г. Шымкент – 57,03 %

На 358 участках референдума в местах временного пребывания граждан завершено голосование.

Следующая оперативная информация будет представлена в 14.05 часов.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.