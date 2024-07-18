Почти четырем тысячам человек запретили посещать Олимпиаду в Париже

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Правоохранители Франции провели 870 тысяч административных расследований, по итогам которых допуск на мероприятия Олимпийских игр в Париже был ограничен для почти четырех тысяч человек, заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Как вы знаете, мы должны провести миллион административных расследований в отношении тех, кто тем или иным способом участвует в Олимпийских играх. На данный момент 870 тысяч расследований было проведено, так что мы успеем провести миллион расследований к первому дню Олимпийских игр. На основе этих 870 тысяч административных расследований мы выпустили 3 922 запрета», - сказал он журналистам. Видеозапись выступления опубликована на странице министра в соцсети X.

По его словам, было отказано 131 человеку из списка fiche S (лица, представляющие угрозу безопасности – ред.), 18 радикальным исламистам, 167 ультралевым и 80 ультраправым активистам.

Олимпийские Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

Ранее мэр Парижа искупалась в Сене перед Олимпиадой.