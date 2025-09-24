Почти 70% роста: в СКО представили проект нового тарифа на передачу электроэнергии

ЖКХ
92
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске прошли публичные слушания по тарифной смете АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», сообщает Kazpravda.kz 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 2026 года предприятие предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии с 9,09 до 15,34 тенге за 1 кВтч, что на 68,7% выше действующего уровня.

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» представило проект предельного тарифа на регулируемую услугу по передаче электроэнергии на 2026–2030 годы. По информации генерального директора Александра Чекулаева, необходимость пересмотра тарифов связана с ростом материальных затрат, старением оборудования, удорожанием комплектующих и колебаниями валютного курса.

Предприятие обслуживает более 13 тыс. км электрических сетей, свыше 2,3 тыс. подстанций и снабжает 165 тысяч абонентов в Петропавловске и восьми районах области.

Согласно проекту, в 2026 году тариф составит 15,34 тенге за 1 кВтч, а в последующие годы будет ежегодно расти: на 11,2% в 2027 году, 8,7% — в 2028-м, 6,4% — в 2029-м и 10,8% — в 2030-м. Несмотря на значительное повышение, компания отмечает, что даже в 2026 году тариф останется ниже среднего уровня по Казахстану.

Участники слушаний отмечали, что повышение тарифа почти на 70% может существенно сказаться на платежах населения и бизнеса, особенно в условиях роста цен на коммунальные услуги и инфляционного давления. Они также согласились, что без обновления инфраструктуры и достойной оплаты труда персонала компания рискует столкнуться с аварийностью и перебоями в электроснабжении.

Итоговое решение останется за уполномоченным органом - РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области».

Напомним, что ранее, всего лишь 9 августа 2025 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» уведомляла своих потребителей о повышении тарифа на услугу по передаче электрической энергии с 15 августа 2025 года до 9,09 тенге/кВтч без учета НДС или 10,18 тенге/кВтч с учетом НДС.

 

#СКО #тариф #ЖКХ #электроэнергия

