Почти 8 кг гашиша хранил у себя дома житель Рудного

Криминал,Задержания
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Венера Баталова
корреспондент

Как выяснилось, он организовал канал поставки наркотиков в Рудный и сбывал их мелкими дозами

Фото: polisia.kz

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Костанайской области задержали мужчину по подозрению в хранении наркотических средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что он организовал канал поставки наркотиков в Рудный и занимался их сбытом мелкими дозами наркопотребителям.

При обыске в доме задержанного изъяли 124 бумажных свертка с веществом зеленого цвета, 4 полиэтиленовых пакета с веществом зеленого цвета, а также электронные весы с остатками вещества зеленого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишем общим весом почти 8 килограммов.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения. По факту хранения наркотических средств начато досудебное расследование. Принимаются меры для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

#задержание #Рудный #гашиш #наркоторговец

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