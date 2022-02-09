Почти 82,5 тыс. дефектов при оказании медуслуг выявили в Кызылорде за год

За 2021 год Кызылординским филиалом фонда социального медицинского страхования выявлено 82,4 тысячи различных дефектов при оказании медицинской помощи населению медицинскими организациями - поставщиками гарантированного государством бесплатного объема медицинской помощи и по пакету ОСМС, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"Оплата за медицинские услуги, оказанные этими поставщиками народу, производится только после проведения мониторинга качества и объема услуг, - сообщил директор филиала фонда социального медицинского страхования по Кызылординской области Бахыт Исмаханбетов. – И медорганизации получают деньги только за те, которые были оказаны по факту и подтверждаются документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клинических протоколов".
Как пояснил директор филиала фонда, наибольшее количество выявленных дефектов связано с оказанием консультативно-диагностических услуг, которые не входят в подушевой норматив, то есть, каждая услуга оплачивается отдельно.
"Зафиксировано свыше 65 862 тысяч таких дефектов общей стоимостью 71,4 миллиона тенге, - уточнил Исмаханбетов. - Также 4 858 дефектов выявлено при оказании амбулаторно-поликлинической помощи, 9 763 - при
оказании медицинской помощи в многопрофильных круглосуточных стационарах и 1 576 дефектов - в стационарах сел. Медицинским организациям, допустившим дефекты, выставлены штрафы".