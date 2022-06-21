Общество
Почти 90 млн тенге похитила главбух учебного заведения в Караганде

Главный бухгалтер одного из учебных заведений Караганды похитила из бюджета почти 90 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz.

"В ходе следствия сотрудники территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Карагандинской области установили, что главбух в период с января 2021 года по май 2022 года перечисляла необоснованные суммы в виде зарплаты, пособий для оздоровления и временной нетрудоспособности на свой счет, а также бухгалтеру, заместителю директора, двум уборщикам производственных помещений и учителю одного из профильных направлений учреждения", - проинформировали в АФМ.

Общий ущерб от преступной деятельности составил 88 миллионов тенге, возмещено 13 миллионов тенге, отметили в пресс-службе.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, добавили в АФМ.

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