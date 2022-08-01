Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Почти на 20 млн тенге аферистка обманула жительницу Туркестанской области

Золотые украшения по низкой цене из Турции обещала соседке жительница Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Жетысайский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам женщины, некая знакомая пообещала ей привезти из Турции женские золотые изделия по низкой цене, и войдя в доверие, выманила свыше 16 млн тенге и золотые украшения на 2 млн тенге.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество". Стражи порядка предприняли все необходимые меры для раскрытия преступления и уже вскоре задержали подозреваемую, причастную к мошенничеству. Ею оказалась местная жительница, которую доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, подозреваемая оказалась соседкой потерпевший. Полученные от потерпевшей деньги и золотые изделия она потратила на собственные нужды.

Следствием выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям. В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование.

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