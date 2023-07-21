Почти полмиллиона тенге заплатила павлодарка за несуществующий тур

Другое
98
Искакова Айдана
корреспондент

Полицейские разыскивают причастных к преступлению.

Фото: Kazpravda.kz

Жительница Павлодара отдала мошенникам 480 тысяч тенге, думая, что покупает тур для двоих в Турцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"С началом периода отпусков и ростом спроса на туры активизировались и фирмы-однодневки, предлагающие сумасшедшие скидки на отдых у ласкового моря. Они научились ювелирно копировать популярные сайты по бронированию отелей и апартаментов, обещают, что приобретённые у них туры обойдутся покупателям дешевле и просят срочную предоплату. На такую красивую рекламу повелась и 34-летняя жительница Павлодара, решившая отдохнуть в Турции", - проинформировал заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

При выборе тура женщина нашла страницу туристической компании в сети Instagram, пестрившую фотографиями довольных клиентов. Компания сомнений не вызывала: подписчиков много, значит, можно доверять. Далее оставила заявку со своим контактным номером.

Этим же днём в приложении Whatsap ей написал парень, который представился генеральным директором одного из ТОО и ознакомил с предложением: стоимость тура и условия были выгодными. Осталось дело за малым – оплатить тур. Далее ей прислали номер карты для перечисления денег. Недолго думая, девушка скинула на карту 480 тысяч тенге. По данному туру должна была вылететь 21 июля на 7 ночей. Тур был на двоих стоимостью 480 000 тенге. После перечисления денег, она заметила, что Whatsap его заблокирован и поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения причастных к преступлению.

На сегодня на территории региона зарегистрировано 11 фактов мошенничества, где доверчивые граждане попались на удочку липовых туристических компаний, добавили в ДП.

#мошенничество #деньги #Павлодар #обман #тур

Популярное

Все
Порядка сорока жителей Текели с особыми потребностями обрели в «Мамания» өнер мектебі» творческую реализацию и душевное общение
Первые автомашины, оборудованные подъемными установками, отправил своим заказчикам – нефтегазовым компаниям – Петропавловский завод тяжелого машиностроения
Обращение к истокам
Назревает «земельный коллапс»
Три сестры
Центр приема граждан заработал в Доме министерств
Игры с реабилитацией
Дети в беде
Настоящий аромат дорог
​​​​​​​Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 20 июля 2023 года № 24-НП
По тропинкам по гористым пробираются туристы
Для языка границы условны
18-летнюю девушку нашли повешенной на территории школы в Кокшетау
Менялся и оставался самим собой
На 10 лет посадили сотрудника ИВС за смертельные пытки во время январских событий в Жетысу
Футбол – это его жизнь!
Для комфорта сельчан
Второй этап из шести
Кто теперь будет повторно проходить техосмотр в Казахстане
Распоряжение Главы государства
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах", - Динара Закиева
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри
Участник велогонки в Астане умер от сердечного приступа
Чемодан без хозяина парализовал движение на перекрестке в Семее
Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе
В Актау активно работает бесплатный клуб по изучению казахского языка
Криштиану Роналду снова попал в Книгу рекордов Гиннесса
Заповедник "Семей орманы" в Абайской области снова горит
Информационные системы Комитета госдоходов не будут работать 16 июля
В Костанае задержали несовершеннолетнего пособника мошенников
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД

Читайте также

На десятки миллиардов тенге обманули банк двое алматинцев
Переименование пика Нурсултан опровергли в Федерации альпин…
Поддельные доллары сбывали в Астане и Костанайской области
Начальника ДЧС области Жетысу заподозрили в коррупционном п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]