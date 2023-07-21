Почти полмиллиона тенге заплатила павлодарка за несуществующий тур

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Жительница Павлодара отдала мошенникам 480 тысяч тенге, думая, что покупает тур для двоих в Турцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"С началом периода отпусков и ростом спроса на туры активизировались и фирмы-однодневки, предлагающие сумасшедшие скидки на отдых у ласкового моря. Они научились ювелирно копировать популярные сайты по бронированию отелей и апартаментов, обещают, что приобретённые у них туры обойдутся покупателям дешевле и просят срочную предоплату. На такую красивую рекламу повелась и 34-летняя жительница Павлодара, решившая отдохнуть в Турции", - проинформировал заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

При выборе тура женщина нашла страницу туристической компании в сети Instagram, пестрившую фотографиями довольных клиентов. Компания сомнений не вызывала: подписчиков много, значит, можно доверять. Далее оставила заявку со своим контактным номером.

Этим же днём в приложении Whatsap ей написал парень, который представился генеральным директором одного из ТОО и ознакомил с предложением: стоимость тура и условия были выгодными. Осталось дело за малым – оплатить тур. Далее ей прислали номер карты для перечисления денег. Недолго думая, девушка скинула на карту 480 тысяч тенге. По данному туру должна была вылететь 21 июля на 7 ночей. Тур был на двоих стоимостью 480 000 тенге. После перечисления денег, она заметила, что Whatsap его заблокирован и поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения причастных к преступлению.

На сегодня на территории региона зарегистрировано 11 фактов мошенничества, где доверчивые граждане попались на удочку липовых туристических компаний, добавили в ДП.