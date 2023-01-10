Около триллиона тенге перевели казахстанцы за рубеж в 2022 году

Экономика , Общество
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Более половины объёма денежных переводов пришлось на Узбекистан и Турцию.

Фото: Kazpravda.kz

За январь-ноябрь 2022 года из Казахстана через международные системы денежных переводов (СДП) за рубеж отправили 962,7 млрд тенге - на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Такие данные привел портал Ranking.kz, передает Kazpravda.kz.

Количество транзакций сократилось на 2,6%, до 2,3 млн за 11 месяцев, что увеличило средний чек одного перевода за рубеж с 391,5 тыс. до 419,9 тыс. тенге.

Более половины объёма переводов из РК за рубеж через СДП за январь–ноябрь 2022 года пришлось лишь на Узбекистан и Турцию: 276 млрд и 250,5 млрд тенге соответственно. При этом объём переводов в Узбекистан по сравнению с прошлым годом уменьшился на 0,9%, а в Турцию — наоборот, увеличился сразу на 32,4%.

Значительные объёмы переводов также пришлись на Россию (175,6 млрд тенге) и Кыргызстан (71,6 млрд тенге).

Серьезный рост объёмов наблюдался для переводов в Грузию: в 2,5 раза, до 64,8 млрд тенге. Как отмечает издание, Турция и Грузия являются популярными направлениями для россиян, которые бежали от мобилизации.

Среди систем денежных переводов 76,7% от всего объёма отправленных из РК за январь–ноябрь 2022 года за рубеж средств пришлось лишь на российскую «Золотую Корону»: 738,5 млрд тенге. Следом идут системы Contact (128,9 млрд тенге) и Western Union (59,9 млрд тенге).

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