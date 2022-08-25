Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Почти в 2 раза больше налогов выплатили казахстанцы за 7 месяцев

За 7 месяцев 2022 года в государственный бюджет поступило 8 трлн тенге налоговых поступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений в 1,5 раза или на 2 557,1 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает Kazpravda.kz.

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за 7 месяцев исполнен на 104,6%. При плане 7 740,9 млрд тенге поступило 8 093,2 млрд тенге с перевыполнением на 352,2 млрд тенге.

В том числе:

- республиканский бюджет исполнен на 100,3% (при плане 5 417,9 млрд тенге поступило 5 436,1 млрд тенге с перевыполнением на 18,1 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,6 раза или на 1 934,6 млрд тенге;

- местный бюджет исполнен на 114,4% (при плане 2 323,0 млрд тенге поступило 2 657,1 млрд тенге, с перевыполнением на 334,1 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 30,6% или на 622,4 млрд тенге.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по корпоративному подоходному налогу на 731,2 млрд тенге или в 1,8 раза, экспортные таможенные пошлины на нефть - на 490,7 млрд тенге или в 1,9 раза, налог на добавленную стоимость на товары внутреннего производства - на 333,9 млрд. тенге или в 1,7 раза, налог на добавленную стоимость на импорт из 3-х стран - на 199,8 млрд тенге или на 46,0%, налог на добавленную стоимость на импорт из стран ЕАЭС - на 90,2 млрд тенге или на 18,9%, и налог на добычу полезных ископаемых - на 71,1 млрд тенге или на 35,1%.

На рост поступлений повлияли следующие факторы.

За 7 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть на 63,3%, цинк - на 30,9%, алюминий - на 30,6%, свинец - на 5,5%, медь - на 3,2% и золото - на 2,6%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 53,1% (средняя ставка за 7 мес. 2021 г. – 57,9$ за 1 тонну, 7 мес. 2022 г. – 88,6$ за 1 тонну).

Товарооборот с третьими странами за 7 месяцев увеличился на 48,9% (экспорт вырос на 61,1%, импорт - на 21,7%).

Оборот по реализации за 6 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 18,4% (с 51 627 млрд тенге до 61 140 млрд тенге).

Популярное

Все
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Дендрокарта есть, но ее... нет
Есть вопросы и предложения
Будущее – в архиве
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Ухаживать бы, а не прикрывать
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
Мухтар Ауэзов: ұстаз от Алатау до Кавказа
Согласие, диалог и терпимость – каркас казахстанского нациестроительства
Тариф на вас!
Указ Президента Республики Казахстан
Рукописи не горят
Ни работы, ни учебы
Жизнь прожил для народа
Работая, вы любите жизнь
Роспись по дому
Проблемные вопросы взяли на заметку
Виртуальных учеников и фальшивые занятия обнаружили прокуроры в ходе проверки реализации программы Artsport
Атмосфера праздника
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Снег выпал в ВКО
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
На страже рубежей страны
"Хотел познакомиться": мужчина избил незнакомую девушку в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
В столице стартовал традиционный хоккейный турнир – Кубок Президента Республики Казахстан
Ремонт республиканских трасс приостановлен в Костанайской области
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России

Читайте также

Экономика
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Экономика , Транспорт , Общество
Почти на 10 процентов выросли продажи новых авто в Казахста…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Смаилов встретился с региональным директором Всемирного бан…
Правительство , Экономика , Сельское хозяйство
Премьер: АЗС, которые "балуются" и оставляют казахстанцев б…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]