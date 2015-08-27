Под Астаной построят новую авиабазу Нацгвардии

В районе международного аэропорта Астаны состоялась церемония закладки капсулы новой авиационной базы Национальной гвардии РК, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел генерал-полковник полиции Калмуханбет Касымов, Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков, представители государственных исполнительных органов, ветераны и офицеры.
Отмечается, что в настоящее время авиабаза Национальной гвардии (воинская часть 3656) дислоцируется на арендованной территории в поселке Боралдай Алматинской области. Размеры и радиотехническое оборудование местного аэродрома не позволяют выполнять полеты воздушным судам в ночных и сложных метеорологических условиях, а также выполнять взлеты и посадки авиасудам с максимальными взлетно-посадочными массами.
Поэтому руководством МВД и Главным командованием Нацгвардии принято решение о передислокации авиабазы войск.
К настоящему моменту на площадке уже начались строительно-монтажные работы первой очереди, строительство планируется завершить в конце следующего года.
Сообщается, что объект будет состоять из аэродромной и административной парко-хозяйственной зоны. Новая база позволит сократить время подлета и оказания авиационной поддержки подразделениям Национальной гвардии по ведению воздушной разведки, поиску преступников с воздуха, эвакуации пострадавших.