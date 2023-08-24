Под пристальным надзором

Достаточно вспомнить ряд недавних случаев, попавших в сводки полицейской службы в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Қарасора» и «Дәрмек» за период чуть больше месяца.

К примеру, целых 125 кустов конопли и высушенную марихуану изъяли борцы с наркопреступностью у 45-летнего жителя Тараза, который хранил наркотики и выращивал растение, содержащее психоактивные вещества, прямо в огороде возле дома.

При обыске по месту жительства подозреваемого обнаружена коробка с высушенной марихуаной массой 36 г. В огороде среди высоких стеблей кукурузы были замаски­рованы 125 ухоженных кустов конопли общим весом более 36 кг. Задержанный дал признательные показания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет по ст. 300 ч. 2 Уголовного кодекса (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества).

Аналогичный случай зафиксирован в Таласском районе, где на своем участке у дома культивировал коноплю 54-летний местный житель. Из огорода изъято более 22 кг конопли и немного высушенной марихуаны.

Между тем 31-летний житель Тараза, у которого изъято около 190 кг каннабиса, был задержан в ходе заготовки наркотиков. Гражданин пытался собрать дикорастущую коноплю в Шуском районе и был пойман с поличным. Блюстители закона «взяли» его в песковой зоне на участке Какпакты в селе Алга во время расфасовки растения по мешкам.

Всего обнаружено четыре мешка, а вместе с ними и серп с наслоениями конопли. Экспертиза показала, что изъятое вещество является каннабисом, его масса составила почти 190 кг. Задержанный также признался в содеянном. Только в его случае закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества соглас­но ст. 296 ч. 4 УК РК (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере).

Чуть позже в этом же районе в поле зрения полиции благодаря служебной собаке попал 51-летний пастух. Он тоже задержан на месте заготовки наркотиков. Всего стражами правопорядка обнаружено более 60 кг марихуаны и гашиша. За содеянное чабаном предусмат­ривается наказание от трех до семи лет тюремного заключения.

А на днях в руках полицейских по подозрению в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере оказались еще два человека, попытавших счастья запастись психотропными веществами. Ими оказались 41-летний шымкентец и 47-летний житель Туркестанской области. Во время обыска обнаружены и изъяты три полиэтиленовых мешка, внутри которых находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Судебно-химическая экс­пертиза подтвердила подозрения полицейских. Содержимым пакетов оказались почти 10 кг невысушенной марихуаны и около 11 кг каннабиса.

Не удалась и попытка пассажира такси провезти 14-килограммовую партию марихуаны. Автомобиль марки «Нива», в котором он ехал, был остановлен для досмотра на 85-м километре трассы Мерке – Шу – Бурылбайтал. На заднем сидении машины обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета, похожим на наркотическое средство. Оказалось, поклажа принадлежала 50-летнему жителю города Шу. По заключению экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной.

Два последних случая обошли всех. В первом в результате спецоперации жамбылские полицейские изъяли наркотики общим весом около 280 кг. Большую часть – кусты конопли – обнаружили в песковой зоне близ села Бельбасар Шуского района на участке Саргау, где по подозрению в хранении запрещенных средств блюстителям закона удалось задержать 42-летнего местного жителя. По месту его жительства в сарае дополнительно найден мешок с высушенной марихуаной и гашишем массой более 39 кг.

Начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области подполковник полиции Алим Бажикбаев сообщил, что задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания Шуского района. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК. Подозревае­мому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Второй факт связан с поимкой 45-летнего жителя областного центра, у которого при личном обыске в кармане брюк оказались шесть подозрительных свертков. Как выяснилось, в них был аккуратно завернут… героин. Еще 10 таких же свертков найдены у подозреваемого дома. Общая масса содержимого составила более одного грамма. Задержать правонарушителя удалось при помощи сотрудников прокуратуры Тараза.

Надо сказать, это не первый случай, когда надзорный орган способствует эффективности работы полиции. Такой подход стал возможным во многом благодаря проекту, внедренному сравнительно недавно.

Несмотря на малый срок его действия, он уже приносит свои плоды. Так, чуть больше месяца назад прокуратурой области был презентован телеграм-бот Narko Shekteu Taraz. С начала пилотного проекта поступило 1 200 сообщений, из них 1 176 – о сайтах, содержащих противоправный контент, 21 – о граффити с рекламой наркотиков и три сообщения – о притоне.

По выявленным 1 116 сайтам оперативно приняты меры по их блокированию и удалению через программу «Кибернадзор» Министерства информации и общественного развития. 16 сообщений о граффити переданы в полицию, по ним приняты процессуальные решения для уничтожения.

В целом проведена масштабная информационно-разъяснительная работа среди населения о пилотном проекте. Для удобства пользования программой предусмотрен упрощенный вход через QR-код, который размещен во всех общественных местах областного центра и районов.

Прокурором области и начальником департамента полиции уже подписан совместный приказ о полномасштабном запуске проекта и повышении эффективности взаимодействия.

Помимо традиционных мест заготовки, полицейскими проверяются возможные точки сбыта готовых наркотических средств. За пять дней рейдовых мероприя­тий по аптекам и медицинским учреж­дениям ими выявлено 34 правонарушения, в том числе 13 уголовных преступлений. Среди них – факты незаконного хранения наркотиков в целях сбыта в особо крупном размере и без таковых намерений, нелегального культивирования запрещенных к возделыванию растений, а также нарушения правил обращения с наркотическими веществами.

Полицейскими также выявлено два уголовных проступка, связанных с немедицинским потреблением наркотических средств в общественных местах и их незаконным хранением без цели реализации, 19 административных правонарушений, касающихся нарушений правил фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

– За пять дней операции «Дәрмек» нашими сотрудниками по области проверено 25 аптек и 10 медицинских учреждений. Ими выявлен ряд нарушений законодательства. В результате из незаконного оборота изъято около 85 килограмм каннабиса, чуть больше половины килограмма высушенной марихуа­ны, восемь тысяч литров прекурсоров серной кислоты, 765 граммов ядовитых веществ, а также 1 960 ампул наркотических лекарственных средств, – сообщил подполковник полиции Алим Бажикбаев.