Подача воды в селе Акши восстановлена

Хорошая новость
5
Аслан Кудабаев, Алматинская область

Совсем недавно, в конце нояб­ря, мы сообщали о тяжелой ситуации в селе Акши Илийского района, жители которого на тот момент две недели не имели доступа к воде.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Причиной перебоев с водоснабжением стала практически полная изношенность водопроводных сетей, проложенных в поселке полвека назад. На встрече с сельчанами аким Илийского района Кайыржан Жаксымбетов пообещал, что в течение месяца все неполадки будут устранены, подача питьевой воды в населенный пункт возобновится. К слову, в Акши проживают свыше 6 тыс. человек.

И вот вчера пресс-служба акимата Алматинской области сообщила хорошую новость: в результате оперативных мер восстановлена работа системы центрального водоснабжения села. По поручению главы региона Марата Султангазиева из резервного фонда было срочно выделено 137 млн тенге, на эти средства заменили 2,6 км изношенного участка группового водопровода «Бозой топтық су құбыры». Все эти дни ситуация находилась на особом контроле уполномоченных госорганов и коммунальных служб, работавших в усиленном режиме.

Данная магистраль протяженностью 72 км эксплуатируется с 1976 года. В последнее время по причине высокой изношенности объекта произошло несколько разрывов трубопровода. На период проведения ремонтно-восстановительных работ был организован подвоз воды в Акши из близлежащих сел и города Конаева.

– Трубу заменили в сжатые сроки, вода вновь появилась в наших домах, – не скрывали радости участники очередного сельского схода Динора Сафарова, Куралай Амантае­ва и их односельчане. – Выражаем огромную благодарность всем, кто был задействован в ремонте аварийного участка! Главное, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

По словам руководителя предприятия «Бозой топтық су құбыры» Нурислама Сайлаубаева, давление в системе водоснабжения стабильное, насосные станции работают в штатном режиме. В целом для кардинального решения проблемы необходимо поэтапно заменить все 72 км магистрального водопровода. Ранее была разработана проектно-сметная документация, проект стоимостью около 7 млрд тенге получил положительное заключение госэкспертизы. При выделении необходимого финансирования будут проведены работы по модернизации трубопровода, что позволит обеспечить сельчан стабильным и бесперебойным водоснабжением.

#село #вода #водоснабжение #Акши

