Олимпиада в Италии набирает ход, а в это время в Акмолинской области состоялся массовый лыжный забег в поддержку казахстанских атлетов.

фото автора

Отметим, что в зимних Играх принимают участие шесть спортсменов из региона. В соревнованиях по шорт-треку выступят Денис Никиша, Яна Хан и Ольга Тихонова, а в лыжных гонках честь страны защищают Ксения Шалыгина, Надежда Степашкина и Анна Мельник.

Юные лыжники – воспитанники детско-юношеских спортивных школ, а также любители и ветераны спорта приняли участие в стартах в Бурабайском, Биржан сал, Буландынском, Ерейментауском, Жаркаинском, Зерендинском, Коргалжынском и Сандыктауском районах, а также в Акколе, Кокшетау и Степногорске. Как сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта, всего на трассы вышли более 900 человек.

В Кокшетау забег состоялся на базе Областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2. Перед стартом лыжников поздравил заместитель акима области Досулан Айтбаев. После участники поочередно вышли на дистанцию по возрастным группам. Мороз и солнце добавляли лыжникам драйва: и юные, и взрослые спортсмены уверенно держали темп и финишировали с улыбками.

Так, первой в своей группе­ к финишу пришла ученица СШ № 1 Кокшетау Ассалия Аминова. Девочка поделилась, что лыжи для нее – не просто увлечение, а шаг к будущим победам. Среди участников забега оказался и любитель лыжного спорта, директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Жасулан Укеев.

– Мы будем держать кулаки за наших атлетов, тем более что в составе сборной Казахстана выступают шесть акмолинцев. Самый титулованный и опытный из них – Денис Никиша – знаменосец национальной сборной. Это для него четвертые Олимпийские игры. Анна Мельник из Бурабайского района – воспитанница Школы высшего спортивного мастерства – впервые участвует в Олимпиа­де. Желаем всем нашим спорт­сменам только побед! – выразил общее мнение директор Школы высшего спортивного мастерства Аян Шокенов.