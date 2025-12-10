Исполнение поручений Президента по поддержке отечественных товаропроизводителей (ОТП) остается приоритетом Правительства. В рамках этой работы принимаются меры по расширению перечня приоритетных закупок и вводятся новые механизмы стимулирования спроса на казахстанскую продукцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние годы перечень товаров, приобретаемых госорганами в приоритетном порядке, увеличен в 2,7 раза – сегодня он включает более 4,8 тыс. наименований. Это обеспечивает стабильный спрос и способствует загрузке производственных мощностей отечественных компаний.

Для снижения финансовой нагрузки на бизнес внедрены дополнительные меры. При заключении госконтрактов производителям предоставляется обязательный аванс в размере 30 %, отменено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, ставка неустойки снижена с 10 % до 3 %. Благодаря этому объем заключенных договоров с начала текущего года превысил 418 млрд тенге, что на 51,4 % больше, чем годом ранее.

Существенный эффект дают офтейк-контракты, гарантирующие выкуп продукции у отечественных предприятий. В 2024 году их объем превышал 250 млрд тенге, а за 10 месяцев 2025 года достиг 1 трлн 064 млрд тенге. Дополнительно действует механизм прямых договоров с госзаказчиками, позволяющий ускорить реализацию проектов и сокращать административные барьеры.

Всего с начала года заключено порядка 1,5 тыс. долгосрочных договоров и офтейков на сумму 2,3 трлн тенге. Эти меры способствуют снижению импортозависимости и укреплению позиций национальных производителей.

Дополнительные меры поддержки закреплены в новых нормативных решениях. Так, с 1 июля 2025 года недропользователи были исключены из закупок нестандартизированных товаров на бирже. Это решение позволило перенаправить более 450 млрд тенге в регулируемые закупки и расширит доступ отечественных компаний к этим контрактам. По итогам 9 месяцев доля внутристрановой ценности в регулируемых закупках составила 54,4 %.

Ранее, 19 мая, был подписан закон, предусматривающий обязательства крупных заказчиков – недропользователей, квазигоссектора, естественных монополий и системообразующих предприятий – заключать долгосрочные договоры и оффтейк-контракты с отечественными производителями. Также утверждается программа развития внутристрановой ценности с конкретными целевыми показателями.

Также с нового года начнет работать единый Реестр казахстанских товаропроизводителей, который обеспечит прозрачный механизм подтверждения происхождения товаров.

Таким образом, предпринимаемые меры позволяют обеспечить условия для дальнейшего роста доли казахстанского содержания в закупках и формируют для отечественных производителей стабильный и прогнозируемый рынок сбыта.